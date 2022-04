El precio del oro rondaba el jueves su nivel más bajo en dos meses, ya que las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria en Estados Unidos estimulaba al dólar y añadía presión al lingote.

A las 1004 GMT, el oro al contado subía un 0,1%, a 1.888,50 dólares por onza, tras tocar los US$ 1,871.81 a principios de sesión, su mínimo desde el 17 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1%, a US$ 1,889.80.

“El dólar está muy fuerte, no sólo frente al euro, sino también ante otras divisas importantes (...) lo que indica con claridad que a la parte cambiaria le resulta menos atractivo el oro”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

El billete verde superó el nivel psicológico de los 130 yenes por primera vez desde 2002 y se encamina hacia su mejor subida mensual desde mayo de 2012.

Si el oro sigue bajando, el siguiente nivel a vigilar podría estar en los US$ 1,850 la onza, dijo en una nota Yeap Jun Rong, estratega de mercado de IG.

El oro ha perdido cerca de un 2.5% este mes, lo que podría ser su mayor caída mensual desde septiembre, ya que la Reserva Federal ha empezado a subir las tasas para controlar la mayor aceleración de la inflación en cuatro décadas en Estados Unidos.

El aumento de las tasas tiende a impulsar el dólar y a hacer subir el rendimiento de los bonos, lo que ejerce presión sobre el oro, denominado en la divisa estadounidense.

En otros metales básicos, la plata al contado cedía un 0.3%, a US$ 23.21 por onza, tras tocar su mínimo desde el 11 de febrero; el platino mejoraba un 1.1%, a US$ 927.60; y el paladio avanzaba un 2.6%, a US$ 2,259.93.

