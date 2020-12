Los precios del oro borraban sus ganancias iniciales y llegaron a caer un 1.3% este lunes, presionados por la apreciación del dólar en una jornada en la que el temor a una nueva cepa del coronavirus sacudía a los mercados y obligaba a restricciones más duras.

A las 1115 GMT, el oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1,874.91 la onza, tras haber tocado su máximo desde el 9 de noviembre a US$ 1,906.46. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.6% a US$ 1,877.70.

“En general hay un sentimiento de aversión al riesgo. El mercado cambiario y el de acciones están a la baja. La nueva variante del virus ha generado una renovada incertidumbre en el mercado y estamos viendo una drástica aversión al riesgo”, dijo Xiao Fu, analista de Bank of China International.

“Al ser un activo seguro, el oro debería estar subiendo en estos casos, pero durante estas situaciones vemos cómo el oro se roba el espectáculo”, agregó.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba más de un 1% y rebotaba desde mínimos de varios años para tocar un máximo de una semana después de que las noticias sobre el coronavirus mutante provocaron el desplome de la libra esterlina y el euro.

Las acciones europeas declinaban también en respuesta a los estrictos confinamientos en Reino Unido, que provocaron un caos en las familias y las empresas pocos días antes de el país abandone la órbita de la Unión Europea.

Los precios habían trepado más temprano por encima de un 1% por reportes de que los líderes del Congreso estadounidense alcanzaron un acuerdo el domingo sobre un paquete de alivio por US$ 900,000 millones para ayudar a una economía golpeada por el coronavirus.

En otros metales preciosos, la plata avanzaba un 1% a US$ 26.02 la onza, tras tocar su cota más elevada desde el 16 de septiembre a US$ 27.38, el paladio cedía un 1.7% a US$ 2,321.36 y el platino se hundía un 4.7% a US$ 987.58.