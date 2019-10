El oro cotizaba en rangos acotados este miércoles, antes del esperado anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de un recorte a sus tasas de interés, aunque los precios eran apoyados por la debilidad de los mercados de acciones.

A las 0934 GMT, el oro al contado ganaba un 0.23%, a US$ 1,490.90 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1%, a US$ 1,491.40 por onza.

“Parece que estamos algo equilibrados por aquí, atrapados entre US$ 1,480 y US$ 1,520. Si la Fed es más moderada en su perspectiva, podría ser suficiente para impulsar ganancias en el oro”, afirmó Jeffrey Halley, analista de OANDA.

Los inversores esperan que la Fed disminuya los costos del crédito en un cuarto de punto porcentual por tercera vez este año, según FedWatch. Sin embargo, se estima sólo un 30% de probabilidad de otro recorte en diciembre, desde el cálculo del 70% de principios de este mes.

El lingote era ayudado también por el escaso movimiento en Asia. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón bajó un 0.16% desde el pico de tres meses tocado el martes por reportes de posibles retrasos en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

La disputa de más de 15 meses entre las dos economías más grandes del mundo ha afectado a los mercados financieros de todo el mundo, haciéndolos sensibles a los más mínimos eventos en las negociaciones.

Otro factor que respaldaba al oro es el temor a una recesión mundial y a una desaceleración económica. La confianza del consumidor estadounidense cayó por tercer mes consecutivo en octubre, mientras que en Reino Unido el primer ministro logró el respaldo del Parlamento para celebrar comicios adelantados que apuntan a romper el estancamiento en torno al Brexit.

En otros metales preciosos, la plata cotizaba estable a US$ 17.80 la onza, mientras que el platino cedía un 0.4%, a US$ 916.78 por onza, y el paladio se afirmaba un 0.4%, a US$ 1,788.52 la onza.