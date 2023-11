El precio del oro se alejaba el lunes de los máximos de dos semanas tocados en la última sesión, debido al repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y a que los inversores están pendientes de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que se conocerán el martes.

A las 1017 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,977.30 la onza, tras tocar el viernes los US$ 1,993.29. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3%, a US$ 1,979.60 .

“Los alcistas del oro se están tomando un respiro tras subir más de un 2% la semana pasada (...) También podría haber más primas de riesgo geopolítico que aún no se han deshecho de los precios al contado”, dijo Han Tan, de Exinity.

“Los operadores parecen estar esperando el resultado de la subasta de bonos del Tesoro a 20 años de hoy antes de decidir si amplían o no las ganancias del oro de la semana pasada”, agregó.

Los datos de la semana pasada reavivaron las esperanzas de que la Fed pueda empezar a relajar las condiciones monetarias antes de lo previsto, tras un informe sobre la desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos y otro sobre la inflación al consumo más débiles de lo esperado.

Unas tasas de interés más bajas aumentan el atractivo de los lingotes, que no devengan intereses.

El dólar perdía un 0.3%, a mínimos de más de dos meses y medio, lo que limitaba las pérdidas del metal dorado.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.7%, a US$ 23.57 la onza; el platino subía un 0.1%, a US$ 900.11; y el paladio mejoraba un 0.2%, a US$ 1,055.25 la onza.