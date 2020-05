El oro caía el miércoles a su menor nivel en dos semanas debido a que las esperanzas de una rápida recuperación económica llevaban a los inversores a activos de mayor riesgo, mientras que las tensiones entre Estados Unidos y China por Hong Kong ponían un piso a los precios del lingote.

El oro al contado perdía un 0.3% a US$ 1,705.91 la onza a las 1105 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.5% a US$ 1,697.40.

“Es muy importante que los precios se mantengan sobre US$ 1,700. De otra forma, si la corrección del precio continúa, los inversores especulativos posiblemente abandonarán el bote y aumentarán la presión sobre los precios”, dijo el analista Eugen Weinberg de Commerzbank.

Por su parte, el optimismo sobre el desarrollo de vacunas para el coronavirus y la reanudación de la actividad de los negocios ha fortalecido la confianza en los mercados financieros.

Después de una serie de malas cifras económicas en Estados Unidos, datos del martes mostraron que la confianza del consumidor en el país subió levemente en mayo y las ventas de casas nuevas superaron las expectativas.

A pesar de la caída de los precios del lingote, el panorama sigue siendo positivo para el oro, que es considerado como un activo de refugio en tiempos de incertidumbre política y económica, dijeron analistas.

El riesgo de una caída temporal del mercado del oro a un nivel en la parte media o baja de los US$ 1,600 sigue creciendo, dijo Citi en una nota, agregando que sigue “optimista sobre el oro en el mediano plazo y proyecta que los US$ 2,000 la onza se superarán en los próximos 12 meses”.

Entre otros metales preciosos, el paladio perdía un 0.1% a US$ 1,954.32 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.3% a US$ 832.41 y plata subía un 0.1% a US$ 17.11.