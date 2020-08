El precio del oro subía este jueves tras perder más del 3% en la sesión previa, después de que las minutas de la Reserva Federal (Fed) destacaron las incertidumbres que rodean a la recuperación económica, disminuyendo el apetito por el riesgo.

Las minutas de la última reunión de política del banco central estadounidense mostraron que las autoridades están preocupadas porque la economía se enfrenta a un camino altamente incierto y podría ser necesario un mayor respaldo monetario. No obstante, minimizaron la necesidad de fijar límites a los rendimientos y objetivos.

A las 0920 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.2% a US$ 1,933.90 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.6% a US$ 1,939.50 la onza.

Las ganancias del lingote se veían limitadas por el avance del 0.2% del índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, rebotando desde un mínimo de más de dos años. Un dólar más alto encarece el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.6% a US$ 26.89 la onza; el platino bajaba un 0.5% a US$ 926.82 y el paladio mejoraba un 0.4% a US$ 2,165.83.