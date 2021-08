Tras su mejor semana en tres meses, el bitcóin está cediendo parte de sus ganancias, y los estrategas señalan una caída por debajo de una línea de tendencia clave que suele presagiar una mayor debilidad.

El bitcóin se ha desvanecido desde los recientes máximos que alcanzó la semana pasada, cayendo aproximadamente un 7% desde el viernes. El descenso lo ha empujado nuevamente por debajo de los US$ 40,000 y la moneda ahora se cotiza dentro de su rango de enero, en US$ 37,914 a las 2:29 p.m. ET.

“Este rally ha sido tan rápido que hay que tener un poco de cuidado con la rapidez con la que se ha acelerado durante las últimas semanas”, dijo en una entrevista JJ Kinahan , estratega jefe de mercado de TD Ameritrade.

El bitcóin también ha retrocedido por debajo de su promedio móvil de 100 días, una línea de tendencia a mediano plazo seguida por los analistas, y podría registrar debilidad adicional hasta su soporte del promedio móvil de 50 días alrededor de US$ 34,773.

Algunos estrategas afirman que el descenso del bitcóin no es más que un retroceso regular después de que se recuperara con fuerza a principios de la semana pasada. Los comentarios de apoyo del multimillonario Elon Musk y de Cathie Wood, de Ark Investment Management LLC, así como las especulaciones sobre la posible participación de Amazon.com Inc. en el sector de las criptomonedas, han contribuido a su recuperación.

“Si efectivamente rebota, va a ser bastante alcista”, dijo Matt Maley , estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Sin embargo, si ve mucho más seguimiento a la baja, las cosas se pondrán aterradoras con bastante rapidez”.

El índice Bloomberg Galaxy Crypto, que sigue algunas de las principales criptomonedas, había perdido hasta un 4.3% el martes.

Las criptomonedas también se han convertido en un foco de atención para los reguladores en los últimos días: un nuevo impulso del Congreso para exigir a los corredores de criptomonedas que informen las transacciones al Servicio de Impuestos Internos podría generar algunos pagos de impuestos no deseados, informó Bloomberg News esta semana.

Las nuevas normas —que forman parte del paquete de infraestructuras bipartidista de US$ 550,000 millones que está estudiando el Congreso— también obligarían a las empresas a revelar las operaciones con activos digitales de más de US$ 10,000. Todo ello para recaudar US$ 28,000 millones. Aun así, los aficionados a los activos digitales aplaudieron el avance, diciendo que normas más claras por parte de los responsables políticos podrían fortalecer al sector en el largo plazo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler , señaló una vía para la aprobación de un fondo cotizado en bolsa de bitcóin, una medida que los aficionados a las criptomonedas dicen que podría hacer que los activos digitales sean más aceptables para los inversionistas convencionales.

El presidente dijo que un ETF que cumpla con las estrictas normas de la SEC para los fondos de inversión podría brindar a los inversionistas las protecciones necesarias. En su primer discurso importante sobre criptomonedas, Gensler también señaló una apertura a un ETF centrado exclusivamente en futuros de bitcóin.

Si bien el bitcóin es extremadamente volátil y sus movimientos porcentuales son exagerados, con frecuencia forma patrones técnicos identificables, dijo Frank Cappelleri , estratega de mesa de operaciones en Instinet. El enorme movimiento alcista de la moneda desde el 2020 hasta abril del 2021 nació de una formación de fondo de varios meses y, a partir de entonces, el bitcóin rompió, se consolidó, formó nuevos patrones alcistas y tocó nuevos máximos hasta que el impulso finalmente se disipó.

“Cuando comience el siguiente tramo alcista, es posible que vuelva a producirse una cadena de acontecimientos similar”, dijo. “Y si bien el reciente intento de ruptura a través de los US$ 40,000 no alentó el seguimiento alcista, la consolidación desde mayo ha creado una posible formación de fondo. Ese escenario seguirá siendo una posibilidad si el bitcóin puede registrar un mínimo más alto en comparación con su punto mínimo de julio”.