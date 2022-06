La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) cuestionó la reciente decisión de fijar valores de referencia para las exportaciones de carbonato de litio del país suramericano, uno de los principales productores mundiales de este metal.

En un comunicado, la entidad empresarial advirtió que la medida “genera un impacto negativo en las empresas con inversiones en la Argentina y en el desarrollo de otros proyectos en carpeta”.

Argentina es el cuarto mayor productor global de litio con tan solo dos proyectos en producción: Fénix, de la estadounidense Livent, y Olaroz, en el que están asociados la australiana Allkem, la japonesa Toyota Tsusho y la estatal provincial argentina Jemse.

El martes pasado, la Aduana argentina estableció un precio de referencia para la exportación de litio y alegó que esa medida buscaba “desarticular irregularidades detectadas e investigadas a lo largo de los últimos dos años en las exportaciones del carbonato de litio”.

Fuertes inversiones

La Aduana ha tomado esta medida en momentos en que Argentina experimenta una fuerte ola de inversiones en minería de litio, con un total de 38 proyectos en diversas etapas de desarrollo.

La CAEM sostuvo que " fundamental” que Argentina “sea capaz de sostener un marco estable de reglas claras y de seguridad jurídica que permita la planificación de inversiones” en momentos en que “se prevé la llegada de inversiones por alrededor de US$ 5,000 millones solo considerando los proyectos más avanzados” de litio.

“Los cambios en las condiciones perjudican las planificaciones de largo plazo que requieren este tipo de inversiones”, señaló la entidad, que aseguró que las empresas del sector trabajan “de forma transparente y respetan la legislación vigente”.

Precios en alza

La Aduana fijó un “precio testigo” de US$ 53 por kilo de carbonato de litio (US$ 53,000 por tonelada) para las exportaciones de este producto que tengan como destino Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, China, Filipinas, Japón, Taiwán y Tailandia.

Según el Fisco argentino, el año pasado los envíos al exterior superaron las 27,000 toneladas por un valor de US$ 185 millones.

Esas cifras arrojan un valor promedio de US$ 6,852 por tonelada exportada desde Argentina.

El precio del litio en el mercado internacional ha registrado un fuerte incremento en el último año debido a una oferta global acotada y la creciente demanda del “oro blanco” para la fabricación de baterías para el almacenamiento de energía y la producción de vehículos eléctricos.

A inicios de 2021 la tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE) valía US$ 6,750 en las pizarras del mercado de metales de Londres, precios que reflejan fundamentalmente los valores de los contratos entre privados en China y otros países asiáticos, donde se concentra la producción mundial de baterías.

Para finales de mayo de 2021, el valor internacional ya había escalado a US$ 9,720; cerró el año pasado en US$ 34,500 y actualmente ronda los US$ 73,000.