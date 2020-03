México es el país latinoamericano con la mayor cantidad de producción de petróleo no rentable a precios inferiores a US$ 35 por barril, según la consultora energética Wood Mackenzie Ltd.

En total, alrededor de 4 millones de barriles diarios de producción de América Latina no son rentables a los precios actuales, lo que ejerce una presión adicional sobre una región que ya ha visto diezmados los mercados de divisas y acciones debido a las consecuencias económicas de la propagación del coronavirus.

De los principales productores de la región, México, Venezuela y Argentina son los más expuestos a la mayor caída de precios desde 1991, mientras que la mayor parte de la producción de Brasil sigue siendo rentable después de un cambio en la última década a proyectos más prolíficos en aguas ultraprofundas.

En México, el 89% de la producción de petróleo, o alrededor de 1.4 millones de barriles por día, tiene un precio de equilibrio superior a US$ 35 por barril.

En Venezuela y Argentina, el 78% de la producción está expuesta a la caída de los precios, en comparación con solo el 24% en Brasil, dijo en un informe Juliana Miguez, gerente de investigación de Wood Mackenzie.

La investigación solo toma en cuenta los costos de producción y no tiene en cuenta las coberturas financieras que las productoras, incluida Petróleos Mexicanos, a menudo usan como seguro contra una recesión.

“Esperamos ver continuos retrasos en los proyectos no autorizados en América Latina, ya que los operadores retrasarán la decisión final de inversión en un entorno de precios del petróleo tan bajo”, dice Miguez.