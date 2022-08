La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc, está preparada para recaudar US$ 10,000 millones en su primera oferta de bonos, ya que busca financiar la recompra de acciones e inversiones para renovar su negocio, según refirió Reuters con dos fuentes cercanas al acuerdo.

La oferta, que incluía bonos con vencimientos que oscilaban entre cinco y 40 años, recibió más de US$ 30,000 millones en pedidos de inversores, dijeron las fuentes. Agregaron que la demanda estaba sesgada hacia los bonos a más largo plazo.

Entre las grandes empresas de tecnología, Meta había sido la única que no tenía deuda en sus libros. Aprovechar el mercado ahora lo ayudaría a construir un balance más tradicional. Eso podría darle más espacio financiero mientras trata de financiar algunas iniciativas costosas, como su metaverso de realidad virtual y el producto de video corto Reels, en un momento en que su pila de efectivo se está agotando, señalaron las fuentes.

Las fuentes, que se negaron a ser nombradas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente, dijeron que Meta comenzó a trabajar seriamente en la oferta durante los últimos meses.

Decidió lanzar la oferta después de publicar las ganancias a fines de julio, comentaron. Los distintos vencimientos de su oferta le darían más opciones de financiamiento en el futuro, agregaron.

Un resurgimiento reciente en los mercados de bonos corporativos durante el último mes después de una derrota a principios de este año en medio de la incertidumbre sobre las tasas de interés le dio a Meta una ventana para aprovechar el mercado ahora, mencionaron.

Otros gigantes tecnológicos como Apple Inc e Intel Corp también emitieron bonos a principios de esta semana, recaudando US$ 5,500 millones y US$ 6,000 millones, respectivamente.

Los banqueros e inversores dijeron que tales ventanas de emisión pueden ser fugaces y raras en los próximos meses. Los diferenciales de crédito podrían ampliarse más adelante este año, aumentando los costos de financiamiento.

Pronóstico de Meta

A fines de julio, Meta publicó un pronóstico sombrío y registró su primera caída trimestral en los ingresos, con temores de recesión y presiones competitivas que pesan sobre sus ventas de anuncios digitales.

Su flujo de caja libre se ha estado agotando a medida que avanza con sus planes para el metaverso, una apuesta transformadora que llevó a la empresa a cambiar su nombre a Meta el año pasado.

En el segundo trimestre finalizado el 30 de junio, Meta tenía US$ 4,450 millones en flujo de caja libre, en comparación con US$ 8,510 millones hace un año.

La compañía recibió una calificación de ‘A1′ de Moody’s y una calificación de ‘AA-’ y perspectiva ‘estable’ de S&P.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JPMorgan Chase y Morgan Stanley fueron los corredores conjuntos de la oferta de bonos de Meta.

Con información de Reuters