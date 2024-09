Ford Motor Credit Co. y Fifth Third Bancorp se encuentran entre las 29 empresas que acudieron al mercado de bonos, el día de ventas más activo del que se tiene registro, según datos recopilados por Bloomberg. Se espera que las empresas tomen prestados unos US$ 125,000 millones en bonos de alta calidad de Estados Unidos en setiembre.

La avalancha de emisiones se produce en un momento en que los directores financieros de las empresas tratan de asegurar su deuda mientras las primas de riesgo son bajas. El diferencial promedio de las empresas estadounidenses de alta calificación se situó el viernes en 93 puntos básicos, el más bajo desde el 31 de julio.

Los rendimientos promedio totales han caído por debajo del 5%, lo que hace más atractivo el endeudamiento. El martes posterior al Día del Trabajo del año pasado fue la sesión más activa del mercado de grado de inversión de 2023, con US$ 36,200 millones de deuda colocada por 20 empresas.

Costo crediticio de empresas han bajado este año | Rentabilidad promedio de deuda de alta calidad se sitúa bajo 5%

“El verano ha terminado oficialmente y las empresas están buscando pedir prestado ahora mientras el mercado está abierto”, dijo Matt Brill , jefe de crédito con grado de inversión para Norteamérica de Invesco. “Las empresas no quieren correr el riesgo de tener volatilidad en torno a las próximas elecciones”.

“En general, los rendimientos de las empresas con grado de inversión bajaron considerablemente el mes pasado, por lo que ahora es significativamente más barato para las empresas pedir prestado”, añadió. “Tradicionalmente vemos un repunte de las emisiones tras el Día del Trabajo, pero esta es incluso más activa de lo que habríamos esperado”.

América Latina se suma a ola de venta de bonos

Los prestatarios latinoamericanos también hicieron fila para acudir a los mercados mundiales de bonos en el día más activo de la región para la emisión de deuda en divisas fuertes este año.

El gobierno uruguayo, la estatal Petroleo Brasileiro SA, y los bancos BBVA México SA y Banco de Crédito del Perú estaban vendiendo deuda en dólares en transacciones que se espera que se coloquen el martes, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre ello.

El aumento de la actividad se produce en medio de un amplio repunte en las ventas de bonos a medida que los banqueros regresan del fin de semana largo por la festividad del Día del Trabajo y mientras los operadores esperan una serie de datos económicos de Estados Unidos a finales de esta semana.

Solo en Estados Unidos, la cifra récord de 29 emisores de deuda con grado de inversión están a la espera de vender nuevos bonos el martes, según una encuesta informal realizada entre suscriptores de deuda.

Costo de deuda de emergentes cae a mínimo de más de dos años.

Es “la clásica apertura de libros tras el Día del Trabajo”, afirma Sergey Goncharov , gestor de fondos de Vontobel Asset Management Inc. “Los emisores necesitan o quieren emitir en algún momento y esta marca pone fin al periodo de dos meses de calma veraniega”.

Además de las operaciones del martes, la emisión de deuda de Corp Andina de Fomento está prevista para el miércoles, mientras que la empresa de litio Sociedad Química y Minera (SQM) de Chile también ha anunciado su intención de vender nuevos bonos.

Los costos de endeudamiento para el mundo en desarrollo han estado cayendo a medida que la Reserva Federal se embarca en su ciclo de flexibilización monetaria este mes. En otros mercados emergentes, Indonesia está vendiendo unos 750 millones de euros (US$ 828 millones) en bonos con vencimiento en 2032.