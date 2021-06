En la actualidad se hablan 7.139 idiomas en el mundo, según el reporte más reciente de Ethnologue. Aproximadamente el 40% de ellos está en peligro de extinción, al contar con menos de 1.000 hablantes, y solo 23 lenguas representan más de la mitad de la población mundial.

¿Cuáles son las más habladas? El ranking confirma al inglés como el idioma más extendido en el mundo, si se cuenta a hablantes tanto nativos como no nativos: 146 países en total. Esto se originó con la influencia colonial del Imperio británico y, más adelante, por la difusión de la cultura estadounidense. Por su parte, el chino mandarín, que se habla en 38 países, sería el más hablado del mundo si consideramos solo a los hablantes nativos, por el gran tamaño de su territorio y población.

Tras ellos están los siguientes: hindi (el tercero más hablado del mundo), español y árabe estándar. El francés figura en el puesto siete, el ruso en el ocho, el portugués en el nueve, el alemán en el doce, el coreano en el veinte y el italiano en el veintisiete, como señala el ranking de Ethnologue de este año.

Los más poderosos

Pero los idiomas más hablados no necesariamente son los que reciben mayor demanda. El Índice del Poder del Lenguaje (Power Language Index) presenta una clasificación de las lenguas más poderosas del mundo basándose en las oportunidades que estas ofrecen en relación con el turismo, la economía, la comunicación, el conocimiento y los medios, y las relaciones diplomáticas.

El inglés figura, de lejos, como el idioma más poderoso. Domina, por ejemplo, tres países del G7 (Estados Unidos, Reino Unido y Canadá), y ocho de los diez centros financieros del mundo son ciudades de habla y dominio angloparlante.

“El 97% de los puestos de trabajo requiere inglés”, afirma Luis Encarnación Fernández, representante legal de Berlitz Perú. Según EF Education First, los equipos de trabajo que lo hablan pueden atraer talentos más diversos y tienen acceso a ideas de todo el mundo. “Es una lingua franca”, precisa Mary Ann Monteagudo, CEO de Learning & Language Services (LLS).

El mandarín, que ocupa el segundo lugar, es solo la mitad de potente que el inglés, a pesar de ser originario del país más poblado del mundo. El francés ocupa el tercer lugar gracias a su prestigio en la diplomacia internacional. Completan los cinco primeros puestos el español y el árabe. El ruso, en sexta posición, es también un idioma oficial de la ONU, y los otros cuatro en el top 10 son dos idiomas de los países BRICS (portugués e hindi) y los de dos potencias económicas, Alemania y Japón.

Do you speak english?

Aunque la influencia mundial del inglés es manifiesta, el nivel de conocimiento de él que tienen los peruanos es calificado como bajo, como se afirma en la más reciente edición (2020) del Índice de Dominio del Inglés de EF (EF English Proficiency Index, 2020). El Perú ocupa el puesto 59 de 100 países evaluados.

En cuanto a ejecutivos, los de nuestro país son los que menos dominio tienen del inglés en la región, según la consultora DNA. En el caso de los gerentes de rango medio, solo el 32% lo maneja, en comparación con otros países de la región donde el 65% de ejecutivos lo hablan con fluidez.

Para desenvolverse y comunicarse de manera óptima se requiere al menos un nivel B2 (rango alto del nivel intermedio). Encarnación Fernández calcula la inversión necesaria y el tiempo de estudio pertinente para lograr un nivel intermedio en Berlitz Perú: se inicia en S/ 2.500, según el tipo de programa, y puede demandar desde un mes hasta un año, de acuerdo con la disponibilidad que se tenga.

“La principal barrera para los ejecutivos es la disponibilidad de tiempo para estudiar. Las agendas recargadas no permiten dar prioridad al aprendizaje, y la constante postergación de las lecciones dificulta el avance y ocasiona un retroceso en lo ya aprendido”, explica Encarnación Fernández.

La experiencia inmersiva y la frecuencia son claves para aprender de manera efectiva. Tener contacto con el idioma durante al menos treinta minutos al día es de mayor efectividad que largas jornadas de clases todas las semanas. Monteagudo recomienda estar en contacto con el idioma el mayor tiempo posible; por ejemplo, con la ayuda de programas de televisión, música o libros.

Es difícil, pero no imposible. Muchos de los actuales CEO crecieron en un ambiente profesional en el que las habilidades del inglés no eran aún tan apreciadas, algo que ha ido cambiando con el paso de los años. Incluso, el día de hoy saberlo puede no ser suficiente. “Se les exige por lo menos un idioma más sobre el inglés”, precisa Monteagudo. La siguiente generación de ejecutivos está más preparada: los adultos de entre 26 y 30 años a escala mundial tienen las mejores habilidades en inglés, según EF Education.

Crece el aprendizaje, pero…

Encarnación Fernández revela que un ejecutivo que habla inglés puede llegar a incrementar sus ingresos hasta en 30%. De hecho, el 85% de los alumnos de Polidiomas Perú se matricula a clases de inglés porque busca un ascenso o por requerimiento de su empresa.

Además de esta, el alemán, el chino, el italiano y el portugués son lenguas que despiertan interés, dependiendo del mercado al que los ejecutivos se dirijan. Manejar más idiomas abre la puerta a más viajes y a mejores posibilidades de networking y de hacer negocios.

Franco Viale, country manager de Polidiomas Perú, indica que la implementación del home office, a raíz de la pandemia, ha motivado aún más a las empresas a capacitar a sus empleados, y esto se da sobre todo con clases de idiomas.

“Hemos notado una fuerte necesidad, por parte de empresas de todo tamaño, de proporcionar herramientas de idiomas a sus colaboradores en los cargos más altos, para que puedan cumplir con las exigencias laborales. Tenemos convenios con firmas desde hace más de dos años y cada mes suman más personal al programa”, cuenta Viale.

Sin embargo, Monteagudo, de LLS, enfatiza que hay estudios que señalan que, de cada diez personas que estudian un idioma, solo una logra concluirlo. “La pandemia ha mostrado un incremento en la inscripción de alumnos en cursos de idiomas. Pero a veces no son conscientes de que aprender una lengua no solo es saber cómo funciona gramaticalmente, sino que también se debe aprender una cultura. Al aprender un tercer idioma, debe haber también una motivación”.

Entender la cultura de un país es clave. Por ejemplo, quizá es más recomendable que un ejecutivo hombre, y no mujer, haga negocios con un empresario chino, “por la idiosincrasia del país”, argumenta Monteagudo. El respeto a las personas mayores también es parte de esa cultura, y debe tenerse en cuenta en el momento de decidir quién en la compañía podría cerrar un trato.

El Índice del Poder del Lenguaje proyecta que el inglés seguirá siendo la lengua más dominante hacia el 2050, seguida del mandarín, el español, el francés y el árabe. Es decir, el escenario actual casi no cambiará. Nunca es tarde para empezar, y menos hoy, que se puede aprender desde casa y con el celular.