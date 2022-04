NFT es un término utilizado para describir un activo digital único no fungible (non-fungible tokens en inglés), cuya propiedad se registra en la blockchain. Se trata de una potente primitiva que permite a cualquiera crear, poseer y comerciar con activos digitales cuya procedencia, historial de propiedad y rareza pueden verificarse fácilmente.

Los NFT se volvieron mainstream con el juego CryptoKitties en 2017. Este se hizo tan popular que congestionó temporalmente la red de Ethereum. CryptoKitties permitía a los jugadores comprar, criar y comerciar con gatos virtuales de diferentes características y con distintos niveles de rareza.

CryptoPunks, un proyecto de dos personas inspirado en el movimiento ciberpunk de Londres, precedió a CryptoKitties en unos meses y tuvo un resurgimiento en 2021, iniciando la moda de las NFT de 2021 junto con algunos otros proyectos.

En 2021, la financiación de capital de riesgo para las startups de NFT a nivel mundial creció 130 veces en comparación con 2020 y alcanzó los US$ 4.800 millones, según resalta Citi en su informe “Metaverse and money” de marzo de este año. Esto se debe a que los inversores tienden a creer en la promesa de las NFT como activos coleccionables, impulsores del valor de la marca para las empresas y que desempeñan un papel importante en la Web3 y el metaverso.

Los usos de los NFT

Citi considera que, a grandes rasgos, los casos de uso de los NFT se pueden dividir en dos: los que tienen utilidad y los que se utilizan principalmente como objetos de colección, y algunos como una combinación de ambos.

Los NFT centrados en la utilidad suelen abrir el acceso a eventos exclusivos, y están empezando a ser utilizadas por las marcas de consumo para crear una atmósfera de marketing o mejorar los puntos de fidelidad. También se utilizan para obtener un “título de propiedad” de activos del mundo real. Los coleccionables suelen considerarse inversiones especulativas.

Sin embargo, los casos de uso más populares de las NFT abarcan hoy los juegos (por volumen de transacciones) y el arte (por el valor de las transacciones), aunque cada vez se ven más usos en otros ámbitos también.

Arte digital

Las NFT irrumpieron en el rubro del arte en marzo de 2021 con la venta de la obra de arte digital “Everydays: The First 5000 Days” del artista digital Mike Winkelmann, conocido como Beeple, por US$ 69 millones en Christie’s. A diferencia del mundo físico, en el que los artistas no obtienen una parte de los ingresos de las ventas secundarias, las NFT pueden elaborarse para garantizar que el autor obtenga un porcentaje de las ventas secundarias posteriores a la acuñación inicial.

Según nonfungible.com, entre abril de 2021 y marzo de 2022 se generaron un total de 16,8 millones de transacciones de venta, por US$ 18,4 mil millones. Los entusiastas del criptoarte y los inversores tienden a juzgar las NFT no por los estándares tradicionales del arte, sino por características como el “dankness”, que capta la potencia de expresión y creatividad, y suele indicar una imagen excepcionalmente rara que se ha vuelto viral.

Videojuegos

En octubre de 2018, el juego CryptoKitties alcanzó el hito de un millón de gatos criados con un volumen de 3,2 millones de transacciones. Sin embargo, el juego que fue pionero en el concepto “play-to-earn”, en el que los jugadores ganan dinero en proporción al tiempo y esfuerzo invertido, fue Axie Infinity, operado por Sky Mavis, con sede en Vietnam.

Inspirado en la franquicia de Nintendo, Pokémon, el juego Axie tiene su propio ecosistema en el que los jugadores adquieren mascotas digitales denominadas Axies, que se crían, se educan, se intercambian y se combaten con otros jugadores o equipos.

Aunque ha perdido popularidad en los últimos meses, Axie sigue teniendo una capitalización de mercado cercana a los US$ 2,800 millones a marzo de 2022. En 2021 se registraron más de US$ 4.500 millones de volumen de operaciones de NFT relacionadas con el juego.

Marcas de lujo

“Las marcas de venta al por menor, de moda y de lujo, podrían ser participantes clave en el metaverso”, resalta el informe de Citi. Existen asociaciones entre marcas de moda digital y minoristas para vender ropa digital, incluso algunas restringidas solo al mundo virtual.

Por ejemplo, Adidas anunció recientemente una colección de NFT titulada “Into the Metaverse”, que incluye prendas virtuales que los compradores pueden utilizar en el metaverso, con ropa física a juego. Los 30,000 NFT se vendieron en una tarde, lo que supuso para la empresa más de US$ 22 millones.

Otras marcas que ya están dando sus primeros pasos en el metaverso son: Balenciaga (diseñó cuatro trajes virtuales y varios accesorios para los avatares de Fortnite), Burberry (anunció una asociación con Mythical Games para lanzar NFT en su juego de blockchain Blankos Block Party, propiedad de los jugadores), y Gucci (un solo bolso se vendió por US$ 4,000 dólares a través de “Gucci Gucci”, un mundo emergente en el entorno de juego Roblox que vende los diseños de la marca).

Además, Nike construyó un mundo inmersivo, Nikeland, en Roblox, con edificios, estadios y campos de Nike donde los jugadores pueden competir en minijuegos. Prada, junto con Adidas, anunció una selección de prendas y accesorios que llevan el ADN de ambos socios, disponibles para ser acuñados como NFT en la red Polygon. Ralph Lauren lanzó su nueva tienda en Roblox en diciembre de 2021, abierta 24/7, y abastecida con ropa de invierno en el metaverso, por menos de US$ 5, y Uniqlo se asoció con Microsoft para vender trajes virtuales para los jugadores de Minecraft.

Mundos virtuales

El 2021 fue testigo de una avalancha de terrenos virtuales con plataformas líderes, como The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels y Somnium Space, que vendieron más de US$ 100 millones en solo una semana en noviembre de ese año, de los cuales más de US$ 86 millones se generaron en The Sandbox. Estos mundos virtuales son aplicaciones de software descentralizadas, impulsadas por la blockchain, en las que los usuarios compran terrenos virtuales, los construyen, los desarrollan y los venden.

Deportes

Los NFT deportivos ofrecen a los aficionados la posibilidad de adquirir soportes digitales con licencia de sus momentos deportivos favoritos, como videoclips de edición limitada o tarjetas de jugadores. Las NFT deportivas captaron la atención colectiva de los aficionados con “NBA Top Shots NFTs”, lanzadas a finales de 2020 por la NBA en asociación con Dapper Labs (de CryptoKitties), y registraron más de US$ 700 millones de ventas en menos de un año de lanzamiento.

Las NFT deportivas no solo aportan ingresos adicionales a las ligas deportivas, los equipos y los jugadores, sino también la oportunidad de mejorar las relaciones con los aficionados, así como diseñar y vender productos.

Según Deloitte Global, el sector de las NFT deportivas a nivel mundial generará más de US$ 2,000 millones en transacciones en 2022, y se calcula que entre cuatro y cinco millones de aficionados al deporte en todo el mundo habrán comprado o recibido una NFT deportiva de colección. Es probable que los videoclips de edición limitada de momentos deportivos o los cromos de jugadores sean los más populares en este espacio, según Citi.