Ello ha elevado el entusiasmo de los inversionistas en apostar por las empresas de este mercado, indicaron los analistas consultados para esta nota. “Ha crecido el interés de los peruanos en invertir en inteligencia artificial, pues es una industria de rápido crecimiento, altas tasas de ventas anuales, lo cual se refleja en la cotización en la bolsa”, subrayó Jaime Aritio, Gerente Comercial de Renta4 SAB.

“Actualmente la compañía estrella es Nvidia, el fabricante de semiconductores que está en el centro de desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, gracias a sus microchips han mejorado notablemente los gráficos para la industria de los juegos online”, agregó.

“Está de moda la inteligencia artificial y todos quieren invertir allí. Nvidia ya es la segunda empresa más capitalizada de Estados Unidos, desplazando a Apple”, destacó por su parte Washington López, CEO de Washington Capital.

Inversiones vía las ETF

Una interesante alternativa de inversión en inteligencia artificial es a través de los ETF (Exchange Traded Funds). Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa y agrupan a un determinado tipo de acciones, bonos u otros activos, según el sector en el que se desempeñan.

Existe un ETF que agrupa a las principales compañías tecnológicas, enfocadas en el desarrollo de la inteligencia artificial: ETF AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology). La ETF AIQ invierte en 85 compañías, entre las que destacan Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Netflix, Oracle, Microsoft, Apple, IBM, Tesla, Samsung Electron, Cisco, entre otras.

En lo que va de este año la ETF AIQ rinde 13%, en 12 meses sube 25%, y en los últimos cinco años el rendimiento acumulado es de 119% (datos de Google Finance).

Asimismo, otra alternativa es la ETF BOTZ (Global X Robotics and Artificial Intelligence), al cual invierte en 43 compañías enfocadas en la aplicación de la inteligencia artificial en la robótica. Aquí destacan las compañías Nvidia y ABB.

En lo que va de este año la ETF BOTZ rinde 12%, en 12 meses sube 8%, y en los últimos cinco años el rendimiento acumulado es de 59% .

Jaime Aritio refiere que los peruanos pueden invertir en estas ETF a través de las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB). Pero hace una distinción, la ETF AIQ aún no está listada en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), mientras que la ETF BOTZ sí.

La principal implicancia es que la ETF BOTZ, al estar listada en la BVL, contará con el beneficio tributario de pagar un Impuesto a la Renta (IR) de 6.25%, mientras que la ETF AIQ, al transar en Estados Unidos, pagará un IR de hasta 29.5%.

Ambos analistas coinciden en que resulta probable que en el futuro la BVL liste también la ETF AIQ, pero mientras ello no ocurra, hay que tener en cuenta esta diferencia tributaria.

Asimismo, Washington López ve mejores perspectivas a la ETF AIQ, pues actualmente el valor de su acción (US$ 34.5) ya superó el máximo histórico registrado en el 2021 (US$ 33). Mientras que la acción de la ETF BOTZ (US$ 31) actualmente está por debajo de su máximo histórico del 2021 (US$ 39). “Se refleja una mejor expectativa del mercado en la ETF AIQ”, remarcó (ver cuadros).

Ventajas de invertir en una ETF

Dos ventajas de invertir en inteligencia artificial vía una ETF son el poder ingresar en un mercado de conocimiento sofisticado y con un riesgo diversificado , refirió Jaime Aritio.

Sobre el primer punto, refiere que al ser la IA una industria con dinámicas cambiantes, se requiere de un seguimiento muy cercano. “Frente a ello, la ETF se encarga de hacer ese trabajo y de seleccionar a las empresas con mejor potencial”, subraya.

Respecto a la diversificación del riesgo, una ETF temática “captura” todo el crecimiento del sector y atenúa el impacto en caso de retroceso de alguna de las compañías de este fondo, resalta Aritio.

Así, si en el futuro una de las compañías despega más, y genera retrocesos en el actual líder del sector, ello no afectará a la ETF, pues este fondo incluye inversiones en ambas compañías, explica.

Asimismo, el fondo ETF realiza rebalanceos periódicos, cada 6 a 12 meses, de manera que si una empresa cae y surge otra nueva compañía con potencial, el ETF ejecutará un reemplazo de compañías listadas en este fondo, de manera que se quede solo con las que tienen mejores perspectivas.

Precauciones al invertir en una ETF

Respecto a los riesgos, al ser un mercado de renta variable, los analistas recuerdan que pueden darse periodos de caídas en la rentabilidad, por lo que no se recomienda para quienes tienen un perfil de riesgo conservador .

“Si me voy a poner nervioso por una caída de 5% en algún momento, entonces esta ETF no es para ti. Y los horizontes de inversión deben ser de tres a cinco años”, indicó Jaime Aritio.

Por su parte Washington López recomendó una inversión progresiva en este mercado. Un inversor podría empezar destinando el 5% de sus fondos de riesgo en una ETF. Y con el paso del tiempo, a medida que se va familiarizando y ganando experiencia, su exposición podría incrementarse al 30% de su cartera de inversión.

