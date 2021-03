Goldman Sachs considera el retroceso del precio del petróleo como una oportunidad de compra y pronostica que el crudo Brent alcanzará los US$ 80 por barril este verano boreal, incluso aunque el reciente repunte del mercado “se tome un gran respiro”.

Se espera que los precios del petróleo caigan alrededor de 9% esta semana, ya que la creciente preocupación sobre la débil demanda en Europa y el fortalecimiento del dólar hicieron que los futuros del crudo Brent bajaran cerca de 7% el jueves.

El Brent superó los US$ 70 el barril el 8 de marzo por primera vez desde que comenzó la pandemia de COVID-19, pero el viernes se cotizaba en torno a US$ 63.47 el barril. No obstante, pese a la fuerte caída de los precios, Goldman espera un rápido reequilibrio del mercado en los próximos meses.

El banco de Wall Street dijo que los vientos en contra relacionados con la demanda de la Unión Europea y el suministro de Irán desacelerarán el reequilibrio del mercado petrolero en 0.75 millones de barriles por día (bpd) en el segundo trimestre, aunque espera que la OPEP+ actúe para compensar el escenario.

La firma prevé que la producción de la OPEP+ aumente en 2.8 millones de bpd en agosto, muy por encima del alza de producción esperado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de Energía.

“Creemos que el mercado del petróleo se ha mantenido en un gran déficit de 2.5 millones de bpd desde febrero, a pesar de nuestra estimación de que las exportaciones de Irán han aumentado en 0.7 millones de bpd en lo que va de año”, dijo Goldman en una nota fechada el 18 de marzo.

El banco espera un aumento significativo en la demanda mundial de petróleo en los próximos meses, reconfortado por los indicadores de demanda en áreas de alta vacunación contra el COVID-19. Su pronóstico para el barril de Brent es que aumente US$ 65 a US$ 80 este verano boreal.

El banco dijo que un ritmo más rápido de vacunación en Estados Unidos y un mayor gasto fiscal crean escenarios al alza para sus estimaciones de demanda.