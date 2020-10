Goldman Sachs Group Inc. está impulsando su presencia en América Latina con un enfoque en deuda para usos sociales y amigables con el medio ambiente ante una creciente demanda de bonos sostenibles de mercados emergentes.

“Latinoamérica es una región increíblemente estratégica para nosotros, por lo que debería verse más influencia y más énfasis hacia el futuro”, dijo Christina Minnis , codirectora de financiamiento crediticio global de Goldman, en una entrevista telefónica el 28 de setiembre.

La firma abrió una oficina en Perú este año, que se suma a su presencia en Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago y Buenos Aires. Ha estructurado más de US$ 10,000 millones en ventas de bonos de América Latina en el 2020, lo que lo convierte en el cuarto suscriptor más grande, frente al noveno puesto que ocupaba el año pasado, según datos compilados por Bloomberg.

Un elemento central de la estrategia de Goldman son los acuerdos con un enfoque ambiental, social y de gobernanza (ASG o ESG en inglés). El banco fue el suscriptor principal de siete bonos latinoamericanos ASG este año, en comparación con solo uno en el 2019, según datos compilados por Goldman.

La pandemia de coronavirus provocó un aumento en las ventas de dicha deuda de países en desarrollo, incluido un monto récord de bonos sociales a medida que las naciones más pobres luchan por combatir las crisis sanitarias.

Gobiernos y empresas pueden reducir los costos de financiación hasta 20 puntos básicos utilizando un formato ASG, dijo Carlos Mendoza , director de mercados de capitales de deuda de Goldman para América Latina. Esta etiqueta también amplía el grupo de posibles inversionistas en medio de crecientes temores sobre el virus, la economía y las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“La base de inversionistas dedicados a mercados emergentes se vuelve un poco más selectiva” durante períodos de mayor volatilidad, dijo Mendoza.

Se esperaba que las directrices de la entidad International Capital Market Association publicadas en junio alentaran a más prestatarios para vender bonos vinculados a objetivos ambientales generales, en lugar de proyectos específicos.

El banco fue administrador principal en un bono atado a la sostenibilidad de US$ 750 millones para el productor brasileño de papel Suzano SA, que paga un cupón más alto si no cumple con los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero. Fue el primero de su tipo en América Latina, según BloombergNEF, y solo el segundo a nivel mundial después de que la italiana Enel SpA recaudara US$ 1,500 millones el año pasado.

“Es un área en la que verdaderamente vemos oportunidades reales e innovación continua”, dijo John Greenwood, codirector de proyectos, infraestructura y finanzas principales en Goldman.

Préstamos COVID

Goldman ayudó este año a estructurar un bono social de Ecuador por US$ 400 millones para hipotecas destinadas a deudores de ingresos bajos y medianos. También colaboró en un préstamo de US$ 360 millones para Banco Nacional de Panamá destinado al alivio, y con el financiamiento por COVID para Banco Pichincha en Ecuador, que realiza préstamos a empresas propiedad de mujeres.

Los acuerdos utilizaron garantías del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para ayudar a reducir los costos, dijo Greenwood.

La firma espera concretar un puñado de nuevos acuerdos sostenibles en Latinoamérica antes de fin de año, a medida que las empresas aprovechan estas oportunidades, según Mendoza.

“Las emisiones soberanas adicionales vinculadas a ASG probablemente tendrán más actividad el próximo año”, dijo.