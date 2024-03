Fundiciones como Jiangxi Copper Co. y Tongling Nonferrous Metals Group Co. se reunirán en Shanghái el próximo jueves, según fuentes con conocimiento del asunto. La agenda incluye las perspectivas para el mercado de concentrados, y el establecimiento de directrices para las tarifas de procesamiento al contado en el segundo trimestre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los asistentes también podrían discutir los planes de producción.

Las fundiciones de China, el mayor productor y consumidor mundial de cobre refinado, se encuentran en una coyuntura crítica tras el desplome de las llamadas tarifas de tratamiento y refinado, es decir, la cantidad que se les paga por convertir el concentrado en metal.

La caída se ha visto impulsada por una serie de contratiempos en el suministro de las minas mundiales, junto con una incesante expansión de la capacidad china que ha aumentado la competencia.

Las reuniones convocadas por el Equipo de Compras de Fundiciones de Cobre se celebran cada trimestre para que las fundiciones fijen los precios mínimos que les sirven de guía en sus negociaciones individuales para el suministro de concentrado de las mineras. La próxima reunión se celebra tras las conversaciones entre las empresas y el Gobierno sobre posibles recortes de producción y controles de capacidad, cuyas noticias contribuyeron a impulsar los precios del refinado.

La producción china de cobre refinado, que representa cerca de la mitad del total mundial, ha caído desde los niveles récord alcanzados a finales del año pasado. La producción fue de 2,215 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2024, o casi 37,000 toneladas al día, por debajo de las 38,000 toneladas registradas en noviembre. Aun así, representa un aumento del 11% respecto a hace un año.

Según los analistas, la producción podría caer aún más en el segundo trimestre a medida que los trabajos de mantenimiento alcancen su punto máximo y algunas fundiciones adelanten sus reparaciones anuales.

Representantes de Jiangxi Copper y Tongling Nonferrous declinaron hacer comentarios.

