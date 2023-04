El patrimonio administrado por los fondos mutuos fue de S/ 28,499 millones en marzo, por debajo de los S/ 28,816 millones del segundo mes del 2023, según datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Esto deja atrás el resultado positivo de enero (S/ 29,089 millones) y el pico logrado en marzo del 2021 en dicho mercado (S/ 50,232 millones).

En paralelo, descendió el número de partícipes (inversionistas) en marzo a 340,364, desde los 341,352 en febrero. Las variaciones negativas distan de lo observado en enero (cuando los inversionistas aumentaron a 341,913) y en marzo del 2021 (441,110).

¿Qué hay detrás de la disminución de los fondos mutuos?

Fernando García, gerente de inversiones de Kubus Wealth Management, señaló a Gestión que, luego de un impulso en enero por una mejor sensación de los mercados sobre el descenso de la inflación en Estados Unidos y las tasas de la Reserva Federal (Fed), en febrero hubo un declive por un dato de precios en ese país que bajó menos de los esperado, y en marzo hubo mayor aversión al riesgo por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB).

“En febrero se contó con que la inflación (en Estados Unidos) no se estaba desacelerando como se esperaba, y eso afectó los resultados de los fondos mutuos, en particular por el lado de fondos de renta variable (acciones). En marzo, la noticia de los bancos (crisis tras quiebra de SVB) debió empujar algo la salida de fondos mutuos, teniendo en cuenta los rendimientos negativos en febrero en la parte de renta variable”, anotó.

García, de Kubus Wealth Management, y Yang Chang, docente del programa de especialización en finanzas de la Universidad de Piura, señalaron que el actual contexto de tasas altas hace que instrumentos como los depósitos a plazo sean más atractivos, lo que gatilla la salida de los fondos.

“Por el lado de renta de deuda (bonos o renta fija), las tasas ya han subido fuertemente, pero los fondos de corto plazo no rinden mucho, y eso hace que se vayan por otros instrumentos. La caída de estos clientes (de fondos de renta fija) explica lo que pasó con el patrimonio administrado”, dijo García.

Sobre esto último, los analistas indicaron que si bien los fondos mutuos de corto plazo están vinculados a depósitos a plazo, los inversionistas prefieren directamente estas últimas cuentas en lugar de hacerlo a través de un fondo, pues así obtienen mayor rentabilidad.

“Las tasas de interés más altas, por un lado, hacen que los valores de activos caigan afectando los fondos de renta variable con rendimientos negativos o muy bajos. Por otro lado, los que han bajado más fuerte son los de cash (deuda de corto plazo). Si bien los fondos cash normalmente invierte en depósitos a plazo, no se benefician tan rápido, pues los depósitos en los que invierten no se renuevan pronto (no captan en su totalidad el aumento de tasas). En el mediano plazo sube el rendimiento de los fondos, pero en el corto plazo será menor que invertir directamente en un depósito”, indicó Chang.

¿Cuáles son las perspectivas para los fondos mutuos?

García señaló que los fondos mutuos van a seguir sufriendo salidas de partícipes, pues las tasas de depósitos seguirán siendo más atractivas respecto de las de los fondos.

“Las personas sienten, a pesar de que invierten en lo mismo (fondos de deuda de corto plazo), que estar en un depósito a plazo es más seguro. Además, los fondos mutuos tienen que diversificar, por lo que los inversionistas tendrían más incentivos, en cuanto a rentabilidad, en irse directamente a, por ejemplo, una caja que rinde más”, expresó.

Chang coincide y espera que se acentúe la tendencia a la baja en los indicadores de los fondos mutuos.

“No creo que mejoren en el corto plazo, al menos un año. Va a depender de la política de tasas de Fed. Si sube más sus tasas, entonces podría gatillar subidas de tasas del BCR. Esto haría que los activos financieros locales valgan menos, y también haría que los depósitos sean más atractivos. Ello haría que los fondos mutuos se rezaguen más”, sostuvo.

