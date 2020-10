Chevron Corp. superó a Exxon Mobil Corp. como la compañía petrolera más grande de Estados Unidos por valor de mercado, la primera vez que la gigante con sede en Texas ha sido destronada desde que comenzó como Standard Oil hace más de un siglo.

No obstante, ambas compañías están retrocediendo en el espejo retrovisor de NextEra Energy Inc. El mayor productor mundial de energía eólica y solar ha superado a las grandes petroleras en medio de una transición energética que está adoptando las energías renovables a expensas de los combustibles fósiles.

NextEra terminó el miércoles con una capitalización de mercado de US$ 145,500 millones, superando los US$ 141,600 millones de Exxon. El mes pasado, la gigante energética eclipsó a Chevron, ahora valorada en US$ 142,000 millones.

A Chevron le está yendo relativamente bien en medio de la desaceleración del petróleo a causa del COVID, habiendo emergido con el balance más sólido entre sus pares de las grandes petroleras. Pudo completar su adquisición de Noble Energy Inc. por US$ 5,000 millones la semana pasada.

Exxon, por el contrario, está luchando por generar suficiente efectivo para pagar los gastos de capital, lo que la deja dependiente de la deuda y ejerce presión sobre sus dividendos de US$ 15,000 millones al año. La compañía persiguió una serie de proyectos costosos que prometían crecimiento después de años de estancamiento de la producción, pero que se convirtieron en un lastre para su flujo de efectivo cuando golpeó la pandemia.

En lo que va del año, las acciones de Exxon han caído más de 50%, y su pérdida del segundo trimestre fue la peor de la era moderna. En agosto, fue expulsada del Promedio Industrial Dow Jones.

NextEra se ha convertido en la empresa de servicios públicos más valiosa del mundo, principalmente apostando fuerte por las energías renovables, especialmente la eólica. Sus acciones han subido más de 20% este año y se está expandiendo agresivamente, con planes para aumentar su cartera de energías renovables a 30 gigavatios, suficiente para alimentar 22,5 millones de hogares.

“La gente cree que la energía renovable es una historia de crecimiento y que el petróleo y el gas son una historia en declive”, asegura Jigar Shah, cofundador de la financiera verde Generate.

Los inversores han respaldado la estrategia de energía limpia de NextEra, dado que la energía renovable es cada vez más común y deseable. Al menos una docena de estados de EE.UU. tienen políticas que eventualmente exigirán redes eléctricas completamente limpias, y el candidato presidencial demócrata Joe Biden propone un sistema eléctrico verde en EE.UU. dentro de 15 años.

“Ya no es una inversión de nicho”, asegura Kit Konolige, analista de servicios públicos de Bloomberg Intelligence. “Es un gran industria”.