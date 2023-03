Las exportaciones de bienes no tradicionales continuaron creciendo en enero del 2023 tras el récord logrado el último año, con una tasa de 7.5% interanual, totalizando US$ 1,554 millones, de acuerdo al último Reporte Mensual del Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Esta alza responde a las mayores ventas de minerales no metálicos (+91.9%), productos metalmecánicos (+32%), productos del rubro textil-confecciones (+18.2%) y pesca no tradicional (+13%).

En enero, el rubro de minería no metálica aumentó un 213% con las exportaciones de antracitas, respecto al mismo periodo del 2022, al sumar US$ 18 millones debido a mayor demanda mundial de combustibles. De igual forma, los envíos de fosfato de calcio natural crecieron 95.3%, alcanzando la suma de US$ 57 millones, dada la mayor demanda de estos fertilizantes.

En el rubro textil y confecciones, que representa el 3% del total de exportaciones peruanas, se realizaron envíos por US$ 145 millones. En el inicio del año destacaron las ventas de prendas de vestir, como t-shirts, que alcanzaron US$ 110 millones, lo que representó un incremento de 30.7% respecto al mismo mes del año pasado.

Por otro lado, tras crecer 10% en 2022, registrando un récord histórico de US$ 118 mil millones, debido a menores precios internacionales y la conflictividad social, el comercio exterior de bienes cayó 12.7% en enero 2023, respecto al mismo periodo en el último año, como resultado de la reducción conjunta de la exportación (-11.1%) e importación (-14.7%).

¿Cómo le fue al sector pesca y agro?

Las exportaciones de productos pesqueros y agropecuarios no tradicionales continuaron creciendo a enero del presente año.

Por el lado de productos pesqueros, destaca el crecimiento de 149% en las ventas internacionales de pota (US$ 72 millones); un aumento de 138.4% en algas (US$ 6 millones); y el incremento en los envíos de conserva de pescado, que alcanzó los US$ 4 millones.

Asimismo, por el lado de la agroexportación no tradicional, que tuvo un alza de 6.3%, destacaron las ventas de mandarinas con un crecimiento de 214.3% (US$ 2 millones); cacao y derivados, con 116.4% (US$ 29 millones); espárragos, con 32,7 % (US$ 49 millones); y aceite de palma y derivados, que aumentó 122% y generó US$ 21 millones.

También destacan las mayores ventas de hortalizas, que alcanzaron US$ 121 millones y un crecimiento de 21.4 %, con productos como las conservas de espárragos (+94.5%/US$ 12 millones) y aceitunas (+30%/US$ 4 millones). Mientras que, en las exportaciones frutícolas, destacaron las ventas de mango congelado (+4.5%/US$ 17 millones) y arándanos frescos (+4%/US$ 73 millones).

¿Cuáles fueron los principales mercados destino?

Durante el primer mes del año, los productos peruanos llegaron a 118 mercados. No obstante, el valor del comercio exterior de bienes del Perú disminuyó 12.7% interanual en enero 2023, asociado a menor intercambio con China, Japón y Estados Unidos, pero sí aumentó el comercio con Canadá (+33,8%).

En Sudamérica, se observa mayor intercambio con Paraguay (+290,2%), Uruguay (+22,5%) y Colombia (+8,2%). Asimismo, destacaron los mayores intercambios con algunos países asiáticos como Malasia (+52,1%), Corea del Sur (+23%) y Tailandia (+15,6%).

