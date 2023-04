Sin embargo, en el 2022 el sistema financiero local retomó la utilización de las líneas externas, y en lo que va del presente año incluso está acelerando la toma de estos fondos en mercados internacionales.

Así, en marzo último los pasivos externos del sector bancario se incrementaron en US$ 480 millones (US$ 122 millones en corto plazo y US$ 358 millones en mediano y largo plazo), según datos del Banco Central (BCR).

Con ello, el saldo acumulado de líneas de crédito del exterior de la banca, al cierre del primer trimestre, ascendió a US$ 10,268 millones, monto mayor en 18.3% al reportado en el mismo periodo del año anterior (US$ 8,674 millones).

Estas cifras revelan una aceleración en el ritmo al que la banca local está usando los pasivos externos, pues en todo el 2022 el crecimiento de esos fondos fue de solo 8.6% hasta un saldo acumulado de US$ 9,891 millones.

¿Qué explica el mayor uso de líneas de crédito externas por parte de la banca?

Sergio Urday, docente de Economía de la UPC, refiere que el incremento de los depósitos locales de la banca se desaceleró desde el año pasado, entre otras razones por el retiro de la CTS -disposición que rige desde el 2022-.

Ello ha ocasionado que los bancos recompongan sus estructuras de fondeo (fondos que luego utilizan para la colocación de créditos), recurriendo a más recursos externos, dijo.

Además, otro factor que explica esta dinámica es que a pesar de que la Reserva Federal (FED) ha subido sus tasas de interés, las tasas en dólares siguen siendo más bajas que las de soles, añadió.

El experto detalla que las entidades financieras usan estos fondos foráneos principalmente para ofrecer líneas de financiamiento a clientes ligados al sector del comercio exterior y, en menor cuantía, a otras empresas que, considerando la coyuntura de descenso del dólar frente al sol, deciden endeudarse en la moneda extranjera.

En el año, el precio del dólar desciende 2.55% frente al sol a S/ .3.71.

Walter Leyva, catedrático de posgrado de ESAN, manifiesta que una primera razón del incremento de los pasivos externos por parte del sistema bancario financiero local es que ahora buscan fortalecerse patrimonialmente.

En tal sentido, las entidades financieras están tomando créditos del exterior como deudas subordinadas, porque estas últimas pueden usarse para el cómputo del capital, agregó.

Dinamismo de los créditos en dólares

Además, indicó que como los créditos en dólares están ganando dinamismo, la banca está requiriendo líneas de crédito internacionales para atender la demanda local de empresas por financiamiento en moneda extranjera. En febrero último, los créditos en dólares a empresas crecieron a ritmo anual de 11.8%.

“Se debe tener en cuenta que cuando los bancos trabajan el tema de los calces, tanto calce de monedas como calce de plazos, tienden a tomar líneas de fondeo que encajen perfectamente con la demanda de colocaciones (de créditos en dólares). Por lo que si tienen demandas de préstamos en dólares, es entendible que tengan fondos también en esa divisa”, comentó Leyva.

Refirió que no solo las empresas del sector exportación están solicitando préstamos en dólares, sino también las de agroexportación y las textileras. Y esto crecerá más si la actividad económica mejora, estimó.

LEA TAMBIÉN: Grandes empresas elevan preferencia por endeudarse en dólares y dejan los soles

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.