El oro subía el martes gracias a la estabilización del dólar, lo que llevaba a algunos inversores a comprar el metal antes de los datos de inflación de Estados Unidos que podrían afectar a la política monetaria de la Reserva Federal.

A las 0958 GMT, el oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,859.05 por onza, recuperándose ligeramente tras caer hasta un 1.7% el lunes por la subida del dólar. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,861.10 la onza.

El dólar se mantenía estable después de que el lunes tocó un máximo de 20 años, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se alejaban de máximos de 3 años y medio.

“El oro sigue siendo una cobertura contra un (posible) error de política y eso sigue atrayendo a algunos compradores a estos niveles más bajos”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“Desde el punto de vista técnico, el nivel clave de US$ 1,850 se ha mantenido en varias ocasiones, por lo que está atrayendo algunas coberturas en corto”, añadió Hansen.

El temor a una posible desaceleración de la economía mundial, en medio de un agresivo endurecimiento de las políticas monetarias de los principales bancos centrales, y el aumento de la inflación han deteriorado la confianza en los mercados de valores mundiales.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación y un refugio seguro durante las incertidumbres políticas y económicas mundiales, es muy sensible a la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, que eleva el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro también tiende a fortalecer al dólar, lo que disminuye el apetito por el oro entre los inversores extranjeros.

El miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se seguirá de cerca por si influye en los planes de subida de tasas de la Reserva Federal.

Los riesgos a la baja para el oro pueden ser mayores, ya que una cifra de inflación alta podría reforzar los argumentos a favor de un aumento en el ritmo de endurecimiento de la Fed y alimentar nuevas ganancias del dólar, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades en una nota.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.1% a US$ 21.82 la onza, el platino ganaba un 1.8% a US$ 972.88 y el paladio sumaba un 1.3% a US$ 2,124.63.

