El precio del oro caía el lunes un 1% a un mínimo de dos meses y medio, mientras los inversores se preparan para una importante subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en su intento por contener la creciente inflación, lo que mella el atractivo del lingote.

A las 1000 GMT, el oro al contado caía un 0.9% a US$ 1,880.01 la onza, situándose cerca del mínimo de la semana pasada de US$ 1,871.81 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 1.6%, a US$ 1,880.70.

“Los llamados a más y más subidas de tasas por parte de los funcionarios de la Fed han estado marcando el tono en el mercado del oro últimamente, y eso también ha hecho subir los rendimientos de los TIPS (valores del Tesoro protegidos contra la inflación) a 10 años (...) esto está proporcionando los mayores obstáculos para el oro, junto con un dólar bastante fuerte”, dijo el analista de Julius Baer Carsten Menke.

Está previsto que el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central estadounidense comience su reunión de dos días el 3 de mayo y anuncie su decisión al día siguiente.

Las autoridades estadounidenses parecen dispuestas a llevar a cabo una serie de subidas agresivas de tasas al menos hasta el verano boreal para hacer frente a la rápida inflación y al aumento de los costos laborales, incluso cuando dos informes publicados el viernes mostraron señales tentativas de que ambas cosas podrían estar llegando a su fin.

Una subida de tasas de 50 puntos básicos el miércoles no debería ser una sorpresa, ni pesar adicionalmente en el precio del oro, especialmente porque el presidente de la Fed, Jerome Powell, lo ha anunciado más o menos por adelantado, escribieron los analistas de Commerzbank en una nota.

El oro está muy expuesto a las tasas de interés, ya que unos tipos más altos elevan el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento y fortalecen al dólar, en el que cotiza el oro, lo que encarece el lingote para los tenedores de otras divisas.

El dólar se mantenía cerca de máximos de 20 años, mientras que los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subían hacia los recientes máximos de varios años.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.3%, a US$ 22.68 por onza, el paladio bajaba un 2.2%, a US$ 2,269.68, y el platino ganaba un 0.4%, a US$ 935.

