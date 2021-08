Mercados







El cobre sufre la mayor caída diaria en seis meses y baja de US$ 4 la libra El cobre a tres meses en la LME perdió este jueves un 4.08 % hasta US$ 3.98 la libra (US$ 8,775.5 la tonelada), el menor nivel desde abril, informó la Comisión Chilena del Cobre.