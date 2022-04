Los precios del cobre y otros metales básicos repuntaban el miércoles, animados por la esperanza de que China desencadene una oleada de gasto en infraestructuras para contrarrestar el impacto de los confinamientos por el COVID-19.

A las 1111 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.56%, a US$ 9,915 la tonelada, después de haber caído alrededor de un 7% en la última semana hasta el martes.

“El foco de atención en las últimas semanas ha sido el confinamiento en China y que las subidas de la Fed están perjudicando el crecimiento”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

“No obstante, la atención se centra hoy en los comentarios que piden un impulso total de las infraestructuras en China, algo que le gusta al mercado”, agregó.

China intensificará la construcción de infraestructuras para impulsar la demanda interna y el crecimiento económico en el futuro, según informó el martes la televisión estatal.

Los comentarios del Banco Central de China, que afirmó que intensificará el apoyo a la economía real mediante una política monetaria prudente, también contribuyeron a mejorar el clima de confianza.

El contrato de cobre para mayo más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con un avance del 0.3%, a 73,320 yuanes.

Las alzas eran limitadas por la fortaleza del índice dólar , que tocó su máximo desde marzo de 2020. Un dólar firme hace que los metales cotizados en la moneda estadounidense sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 1.4%, a US$ 3,106,50 la tonelada; el zinc ganaba un 1.9%, a US$ 4,263,50; el níquel avanzaba un 1.5%, a US$ 33,565; el plomo mejoraba un 0.1%, a US$ 2,322.50; y el estaño caía un 1%, a US$ 40,130.

VIDEO RECOMENDADO

El decano del Colegio Médico del Perú dio detalles de la reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Salud en la que debatieron la posibilidad de eliminar el uso de mascarillas en espacios abiertos.