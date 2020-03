El carbón, la opción energética más contaminante y generalmente la más barata, es ahora el combustible fósil más caro del mundo.

Ante el colapso épico del petróleo en el último mes, el índice de referencia mundial del crudo ahora tiene un precio inferior al contrato de carbón más comercializado en términos de energía equivalente, según los cálculos de Bloomberg.

El carbón de Newcastle de Australia se negoció a US$ 66.85 por tonelada métrica en el ICE Futures Europe el viernes, el equivalente a US$ 27.36 por barril de petróleo. Los futuros del Brent terminaron en US$ 26.98 por barril.

Si bien el uso de carbón en Estados Unidos y Europa ha disminuido debido a un gas natural y energías renovables baratos, así como un crecimiento plano de la demanda de energía, el consumo sigue aumentando en Asia, donde tradicionalmente ha sido la opción más barata para los mercados emergentes sedientos de energía.

También es el combustible fósil más sucio, ya que emite aproximadamente el doble de dióxido de carbono que el gas natural y un 30% más que la gasolina cuando se quema.

La subida en la clasificación de precios, que es más el resultado de la caída repentina de los precios del crudo que un aumento de la demanda de carbón, ha de ser prolongada para incentivar el alejamiento de plantas e inversiones del carbón. A corto plazo, el uso del carbón en Japón podría caer ligeramente este verano a favor de GNL más barato, según Goldman Sachs Group Inc.

El contrato de Newcastle representa el carbón para uso en generación de energía, que en gran parte tiene diferentes fundamentos de oferta y demanda que el mercado petrolero.

Las cancelaciones de vuelos y las restricciones a los viajes podrían haber recortado el uso mundial de petróleo hasta un 20%, mientras que Arabia Saudita y Rusia están a punto de inundar el mercado con suministros adicionales. Ello ha provocado una caída del Brent de alrededor del 60% desde comienzos del año. Los mercados de energía en Asia, que son los mayores clientes para el carbón transportado por mar, han sido más resistentes.

El carbón de Newcastle, cuyo precio se fija en el principal puerto de carga de Australia, ya se ha negociado según una equivalencia energética por encima del Japón-Corea, el referente para el gas natural licuado en Asia, durante la mayor parte de este año.