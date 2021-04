Los precios del maíz en Chicago cerraron el martes en su máximo nivel en nueve años al cierre, pero se desaceleraron un poco durante la sesión, lo que indica una toma de ganancias que también afectó los precios de la soja y el trigo.

“Parece que el mercado está alcanzando cierta madurez en estos niveles, con el precio del maíz subiendo muy rápidamente durante los últimos seis días, de US$ 6 el bushel a casi US$ 7 para la cosecha actual”, dijo Dax Wedemeyer. De US Commodities .

“Técnicamente, el mercado ha estado sobrecomprado en un momento determinado y vemos que los inversionistas se están quedando con sus ganancias”, agregó el analista.

El avance del precio también se aplacó con la perspectiva de un poco de clima húmedo esperado en el centro de Estados Unidos, que beneficiará la cosecha.

En la sesión del lunes, el maíz había alcanzado su aumento máximo logrado durante una sesión (+25 centavos), un repunte que había provocado una interrupción temporal de la cotización durante el día.

Además, el Ministerio de Agricultura también anunció este martes la exportación de 101,600 toneladas de maíz a un destino desconocido.

El precio de la soja cayó un poco, también sujeto a la toma de ganancias mientras su cultivo avanza bien, mejor que el promedio en esta época del año, según el analista.

También el trigo también vio una ligera baja debido a que se pronostican lluvias en las llanuras americanas que podrían favorecer la cosecha y por tanto bajar los precios.

El bushel de trigo (unos 27 kg) para entrega en mayo, el más negociado, concluyó en US$ 7.3375 contra US$ 7.3950 del cierre del lunes, un 0.77% menos.

A su vez, un bushel de maíz (alrededor de 25 kg) para entrega en mayo terminó en US$ 6.9550 un 2.20% más respecto de los US$ 6.8050 del día previo.

El bushel de soja (unos 27 kg) para entrega en mayo cayó 1.22%, cerrando a US$ 15.4975 desde US$ 15.6900 del lunes.