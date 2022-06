El precio del dólar en Perú cerró al alza el jueves y tocó un máximo de casi dos meses, en medio de renovados temores a una recesión mundial producto del endurecimiento monetario para hacer frente a la sostenida inflación y que podría provocar una ralentización de la economía.

El tipo de cambio terminó en S/ 3.827 por dólar, un fuerte avance de 1.00% frente al cierre del martes en S/ 3.789, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Este monto representa un máximo de casi dos meses, cuando el 2 de mayo cotizó en S/ 3.836.

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 4.11% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

Hoy, durante la sesión, en el mercado se negociaron US$ 490.2 millones a un precio promedio de S/ 3.829.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3.8040, debido al risk off por posible riesgo de recesión de Estados Unidos, por otro lado, tuvimos vencimientos del BCR, además el ruido político en el país hizo que el dólar tenga máximos de S/ 3.8360″, indicó Alexander Javier, trader de Divisas de Renta4 SAB.

“El Banco Central vendió US$ 162 millones a un tipo de cambio promedio de S/ 3.8316 por dólar y coloco swaps cambiarios venta por US$ 42 y US$ 139 millones, para que no se deprecie la moneda”, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.835, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, las monedas y bolsas de valores de América Latina operaban con pérdidas el jueves, presionadas por renovados temores a una recesión mundial producto del endurecimiento monetario para hacer frente a la sostenida inflación y que podría provocar una ralentización de la economía.

Según la agencia Reuters, las acciones se hundían el jueves casi al cierre del peor semestre en la historia del índice de referencial global, ya que los inversores temen que la última muestra de determinación de los bancos centrales para controlar la inflación desacelere rápidamente las economías.

Los jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se reunieron en Portugal esta semana y expresaron su firme compromiso de controlar la inflación sin importar el costo para el crecimiento económico.

