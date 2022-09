El precio del dólar en Perú cerró al alza el martes, en medio de un avance global del dólar, mientras que las bolsas de valores operaban dispares, con los mercados a la espera de la resolución que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos tras su reunión de política monetaria de dos días que concluye el miércoles.

El tipo de cambio opera en S/ 3.902 por dólar, un avance de 0.74% frente al cierre del lunes en S/ 3.873, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 2.23% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3.875, la demanda fue por parte de corporativos y offshore. El BCR colocó swaps cambiarios venta por US$ 200, US$ 300 y US$ 300 millones, para que no se deprecie la moneda”, indicó Alexander Javier, trader de Divisas de Renta4 SAB.

“En el mercado se negociaron US$ 275 millones a un precio promedio de S/ 3.8811″, añadió.

Por otro lado, en el mercado paralelo o las principales casas de cambio, el dólar se compra a S/ 3.870 y se vende a S/ 3.890, de acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel regional, la mayoría de las monedas de América Latina registraban pérdidas el martes, en medio de un avance global del dólar, mientras que las bolsas de valores operaban dispares, con los mercados a la espera de la resolución que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos tras su reunión de política monetaria de dos días que concluye el miércoles.

Según la agencia Reuters, el dólar se mantenía el martes cerca de sus máximos de dos décadas frente a grandes divisas, ya que los inversores se mantenían firmes ante la expectativa de una nueva y agresiva alza de tasas de la Fed, que es el punto central de una semana repleta de reuniones de bancos centrales.

Los mercados han descontado totalmente otra subida de 75 puntos básicos, con una probabilidad de alrededor de un 15% de un aumento de un punto porcentual, según la herramienta Fedwatch de CME.