Las notas con vencimiento en 2040 subían 3.4 centavos a 35.7 centavos por dólar, el nivel más alto desde el 15 de febrero, según datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg. Deuda con vencimiento en 2030 avanzaba 2.6 centavos a 54.8 centavos por dólar.

El banco con sede en Zúrich, que UBS Group AG acordó comprar en marzo, está adquiriendo una gran cantidad de deuda en dólares con vencimiento en 2030, 2035 y 2040 con un gran descuento sobre el valor nominal, según un reporte regulatorio. Los ahorros generados por este acuerdo permitirán a Ecuador financiar ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad, dijo el banco cuando anunció la oferta de la semana pasada.

Los pagarés aún se negocian en apuros en el mercado secundario, lo que permite a Credit Suisse pagar solo US$ 800 millones por US$ 1,630 millones de la deuda nominal de Ecuador.

“Los resultados de la licitación indican que el mercado cree que los bonos de Ecuador están subvaluados”, dijo Katrina Butt , economista de mercados emergentes en AllianceBernstein en Nueva York. “Los precios de hoy se están ajustando para reflejar ese cambio en el sentimiento”.

Un impulso para destituir al presidente Guillermo Lasso, favorable a los mercados, también está fallando en la Asamblea Nacional, lo que ayuda aún más a los bonos, dijo Butt .

Términos de la licitación

Credit Suisse tiene un historial de participación en estos canjes de los llamados bonos azules. Actuó como el único estructurador y organizador del canje de deuda por naturaleza más grande del mundo, un acuerdo de US$ 364 millones que orquestó en 2021 junto con The Nature Conservancy, una organización benéfica, para Belice. El año pasado selló otro acuerdo por US$ 150 millones para Barbados.

Como parte de la transacción de Ecuador, la nación ha recibió una garantía desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldando un nuevo instrumento de deuda que busca reducir el costo y el riesgo de refinanciamiento, según un documento que describe la posible transacción publicado en el sitio web del banco con sede en Washington.

La deuda de Ecuador aumenta en medio de la oferta de compra de bonos de Credit Suisse.

La fianza del BID se entregará junto con una garantía de riesgo político por parte de Estados Unidos, dice el documento.

Los bonos de Ecuador se encuentran entre los de peor desempeño en los mercados emergentes en 2023 hasta el momento, lo que ha resultado en pérdidas para los inversionistas del 19.5%, según datos recopilados de un índice Bloomberg.

