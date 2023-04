Los fondos europeos de Credit Suisse registraron rescates netos por US$ 3,800 millones entre el 20 de marzo y el 6 de abril, mientras que los fondos estadounidenses experimentaron salidas por US$ 575 millones más, según datos de Morningstar Inc.

Las cifras solo incluyen fondos que reportan cifras diarias y no representan el universo completo de la gestión de activos de Credit Suisse.

Las salidas ponen de relieve el desafío que enfrenta la firma combinada para retener clientes, luego de que UBS acordara comprar a su rival local en una adquisición de emergencia respaldada por el Gobierno. El presidente de UBS, Colm Kelleher , dijo que es probable que el cierre del acuerdo demore meses y su integración completa, hasta cuatro años.

La mayor cifra de salidas diarias se registró el 21 de marzo, dos días después del anuncio de la transacción, cuando se retiraron US$813 millones. Desde entonces, los rescates han disminuido y, los días 5 y 6 de abril, se reintegraron cerca de US$230 millones.

“Las salidas de Credit Suisse son menores de lo que hubiera esperado”, dijo Johann Scholtz , analista de investigación de renta variable en Morningstar. La cifra absoluta “suena dramática”, pero las salidas corresponden solo a alrededor del 2.5% de los activos bajo administración de la empresa, dijo.

Por otra parte, es posible que la negativa del Parlamento suizo a aprobar garantías estatales para la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS no haya sido del todo simbólica, ya que la mayor incertidumbre del mercado aparentemente llevó a ambos bancos a obtener más liquidez del banco central.

La semana pasada, los depósitos a la vista de los bancos locales en el Banco Nacional Suizo aumentaron en cerca de 16,000 millones de francos (US$ 18,000 millones), según datos de este último publicados el lunes.

La razón más probable de este aumento de dinero en circulación es que UBS y Credit Suisse obtuvieron más liquidez del financiamiento que les entregó el Banco Nacional Suizo, según Karsten Junius, economista jefe de Bank J Safra Sarasin.

UBS y Credit Suisse declinaron hacer comentarios.