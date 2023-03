El interés abierto en opciones sobre el bitcóin aumentó en febrero hasta los US$ 9,000 millones, según Jamie Coutts , de Bloomberg Intelligence, que citó datos de Glassnode.

La última vez que se ubicó en este nivel, la moneda cotizaba en torno a los US$ 45,000, mientras que actualmente ronda los US$ 23,500. Es la mayor tasa de cambio en 14 días de su historia, y es un récord cuando se mide como porcentaje de la capitalización de mercado, explicó.

“Se ha canalizado demasiado apalancamiento en este activo a corto plazo”, tuiteó Coutts .

Mientras tanto, la mayor parte del interés abierto se compone de opciones de compra con un precio de ejercicio de US$ 30,000, lo que significa que los inversionistas están apostando a que el bitcóin podría alcanzar ese nivel.

“Esto implica una gran cantidad de apalancamiento en el mercado, pero es extraño, la volatilidad implícita es mucho menor que la última vez que el interés abierto estuvo en este nivel, lo que sugiere un interés más débil de los operadores”, dijo Noelle Acheson , autora del boletín “Crypto is Macro Now”.

Aunque el bitcóin y otras criptomonedas tuvieron un comienzo de año excepcional, en el que el mayor activo digital se disparó un 39% en enero, en las últimas semanas las alzas no han sido tan fáciles de obtener.

La moneda, junto con otros activos de mayor riesgo como las acciones, ha bajado desde mediados de febrero a medida que los inversionistas empiezan a apostar a que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés en un nivel más alto durante más tiempo. El bitcóin aún está en vías de cerrar febrero con un alza de alrededor del 2.5%.

Sin duda, el alto interés abierto por las opciones no significa necesariamente que haya más apalancamiento en el mercado. “Las opciones podrían ser direccionalmente agnósticas”, dijo Darius Sit , fundador y director de inversiones de la firma de comercio de opciones de criptomonedas QCP Capital.

Fue en medio del rally de este año, en el que el bitcóin probó los US$ 24,000, así como los US$ 25,000, que el mercado vio una avalancha de opciones de compra fuera del dinero (OTM, por sus siglas en inglés), dijo Christopher Newhouse, operador de criptoderivados en GSR, un creador de mercado cripto-nativo en los mercados al contado y de opciones. Esto se debe a que los operadores esperaban una ruptura definitiva por encima de los US$ 25,000. El bitcóin cruzó ese nivel el 16 de febrero, aunque ha bajado desde entonces, según datos recopilados por Bloomberg.

“Estas apuestas OTM a lo largo de febrero no se pagaron (hasta ahora), ya que los operadores compraron esas opciones OTM a niveles elevados de volatilidad implícita (que ha ido disminuyendo constantemente, mientras que el precio se ha mantenido en un rango), haciendo que los compradores de esos precios perdieran tanto desde una perspectiva de volatilidad a largo plazo como desde una perspectiva de precio a largo plazo”, dijo.