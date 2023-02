El mundo de las criptomonedas despegó en los últimos tres años tras la existencia de más opciones después de Bitcoin y Ethereum, dos criptomonedas que solidificaron el mercado que actualmente mueve millones de dólares alrededor del mundo. En el 2004, Vitalik Buterin junto con un equipo de expertos, llevaron a cabo un proyecto que vería la luz bajo el nombre de Ethereum.

Para muchos resulta un misterio la identidad de Vitalik Buterin, pero lo cierto es que nació en Kolomna en Rusia en 1994.

Según las informaciones, Vitalik desde muy temprana edad mostró rasgos de la inteligencia que caracteriza a un niño genio. Es así como luego de migrar a Canadá, en tercer grado, fue trasladado de la clase normal al programa para niños superdotados en la Escuela Abelard de Toronto.

En el 2011, un año antes de graduarse de Abelard, Buterin oyó por primera vez sobre Bitcoin gracias a su padre, quien conducía una startup de software empresarial. Tras ese primer contacto, el programador ruso encontró una oportunidad en el mercado incipiente de las criptomonedas.

¿Cómo Vitalik Buterin creó Ethereum?

El ingreso de Vitalik al mundo de las criptomonedas inició al involucrarse en la industria bitcoiner. El ruso se percató que existía una gran cantidad de seguidores que se encontraban interesados en darle a la tecnología de Bitcoin, y las criptromonedas, otros usos más allá de lo monetario. Así, Buterin tuvo la idea de crear una plataforma de contabilidad distribuida pero incluyendo un lenguaje de programación distinto.

Para noviembre de 2013, la primera versión de esta nueva blockchain ya había sido escrita y ya tenía nombre: Ethereum. Se llamó así en honor al «ether», el presunto medio invisible que permeaba el universo y permitía viajar a la luz, según refieren las teorías.

Buterin envió el documento a 15 de sus amigos, quienes lo diseminaron hasta alcanzar a 30 personas. La recepción fue mayormente positiva. Así durante la Conferencia de Bitcoin de Norteamérica, realizada en Miami en enero de 2014, Buterin junto con su equipo hicieron la presentación oficial de Ethereum.

Tras el evento, el equipo fundador de Ethereum ya estaba establecido: Mihai Alisie, Amir Chetrit, Charles Hoskinson, Gavin Wood, Jeffrey Wilcke, Anthony Di Iorio y Joseph Lubin, estos dos últimos eran los principales encargados del financiamiento de Ethereum para la época, y también los mayores del grupo por varios años.

Tras conversaciones, el destino de Ethereum como fundación sin ánimo de lucro ganó gracias a Buterin, y el equipo se separó. Hoskinson y Chetrit abandonaron el proyecto, mientras que el resto de los fundadores, con excepción de Wilcke, crearían sus propias compañías en 2015. La reunión en Zug sirvió para hacerlo consciente de que él era a quien, en última instancia, los demás seguirían en cuanto a las decisiones de Ethereum.

En el 2016, tras el incidente DAO de Slock.it, el primer hackeo de fondos a gran escala en Ethereum, el liderazgo de Buterin sobre el proyecto y su influencia sobre este quedarían establecidos.

Buterin entonces propuso realizar un hardfork (bifurcación fuerte) para recuperar los fondos, es decir, manipular la plataforma para borrar el evento del robo, algo sin precedentes en el mercado blockchain.

Debido a este hecho, se creó una polémica sobre la idea de Ethereum sobre la descentralización, dado que una manipulación de este tipo tenta contra dicho propósito.

A pesar de todo y con la venia de Buterin, una votación se llevó a cabo para decidir si el hardfork se realizaría o no. Un mes tras la propuesta original, la opción «sí» ganó con un 97% de los votos.

En 2022, Buterin continúa al frente del proyecto Ethereum como parte de la junta directiva, mientras Aya Miyaguchi se encuentra al mano de la Fundación Ethereum.

¿Cuánto dinero tiene Vitalik Buterin?

Según las informaciones de medios especializados, no se puede estimar de manera precisa a cuánto asciende la fortuna de Vitalik Buterin.

No obstante, algunas de sus direcciones de Ethereum están identificadas. La más conocida de ellas es vitalik.eth, que cuenta al equivalente a más de US$ 6 millones entre ether (ETH) y tokens ERC-20. Otra de sus direcciones tiene criptomonedas por más de US$ 18 millones.

Otros expertos señalan que es posible que existan otras direcciones que el desarrollador prefiere no hacer públicas.

Acorde a las investigaciones, se estima que el patrimonio de Buterin ascendería a unos US$ 800 millones.

Sin embargo, con la caída del precio de ETH y casi todas las criptomonedas, el programador tuiteó: «ya no soy milmillonario (billonaire)».

¿Dónde vive Vitalik Buterin?

La ubicación geográfica en tiempo real de Vitalik Buterin es una incógnita.

En un momento en su sitio web se indicaba que vivía en Cathay Pacific Airlines, una aerolínea de Hong Kong.

Se supo que vivió en Suiza y que en 2017 se mudó a Singapur.

Lo único cierto es que a donde va, él lleva una mochila con las posesiones materiales que precisa para desarrollar sus actividades.

