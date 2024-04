Cuando hablamos de tecnología, el nombre de Bill Gates salta de inmediato debido a que fue uno de los creadores de Windows. Gracias a él, la vida de los seres humanos cambió radicalmente y se podría decir que para bien porque llevamos una existencia más sencilla en varios aspectos. Sin embargo, los avances de la humanidad no se detienen y, conforme pasan los años, hay nuevos hitos a tomar en cuenta, tanto de manera positiva, como negativa.

Uno de los descubrimientos más recientes que calzan a la perfección con la descripción mencionada es la inteligencia artificial que ha llegado para beneficiarnos muchísimo, pero que también genera temor en la población, ya que muchos han considerado que esa tecnología nos desplazará a los humanos al momento de trabajar, por lo que nos volveríamos inservibles en el futuro para el mercado laboral, lo que también se produce en una manera de perder nuestra fuente de ingresos económicos.

Es más, hay estimaciones de algunos organismos de alto renombre, los cuales indican que, en no mucho tiempo, un gran porcentaje de puestos de trabajo se perderán debido a que las empresas preferirán invertir en sistemas de inteligencia artificial. En ese sentido, el mismo Bill Gates hizo una predicción del futuro que es alarmante para todos, pero que también podría servirnos mucho si sabemos tomar las precauciones del caso.

BILL GATES HABLA SOBRE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SUPERARÁN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Respecto a la idea de que la inteligencia artificial desplazará a muchos puestos de trabajos, el empresario Bill Gates no opinó lo contrario, así que considera que es una realidad que podría acontecer en unos años. Pese a que ello sucedería, también reveló, de acuerdo con lo que cree, que hay algunas profesiones que no serán superadas por dicha tecnología y que prevalecerá con el tiempo, a menos que suceda algo que no está en sus planes.

Según sus declaraciones, Gates considera que los trabajos que no desaparecerían son todos los que estén relacionados con la energía, la biología y con lo que conlleva el desarrollo de la inteligencia artificial.

Esto nos hace llegar a la conclusión que los demás puestos de trabajo sí pueden ser reemplazados por la tecnología y que podría desencadenar una serie de problemas sociales y económicos para la población.

La inteligencia artificial es un gran avance de la tecnología, pero también podría representar un peligro para la sociedad (Foto: Pexels)

APLICACIONES QUE SE DEJARÁN DE LADO

En el pasado, el propio magnate había dicho que la inteligencia artificial provocará que se eliminen ciertos puestos de trabajo y también que el ser humano dejará de usar algunas aplicaciones que, actualmente, son parte de nueva vida diaria.

Algunas de estas herramientas son, por ejemplo, Microsoft Word, Google Docs, entre otras.