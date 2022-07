Bill Gates, antes de ser cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, también ha sido un joven universitario que aspiraba a un puesto de trabajo y salía a buscarlo a la calle, pues en ese momento el mundo no era digital. ¿Sabes cómo era su currículum vitae hace 48 años y cuánto quería ganar?

El magnate sorprendió a propios y extraños en su cuenta de LinkedIn con la publicación de su primer currículum, en 1974, cuando cursaba su primer año en Harvard y tenía 18 años.

Gates, con un patrimonio actual de US$125,000 millones, presentó el documento, en el que se puede ver tanto su formación, como su experiencia laboral, acompañado con un breve comentario. “Ya sea que te hayas graduado recientemente o que hayas abandonado la universidad, estoy seguro de que tu currículum se ve mucho mejor que el mío hace 48 años”. La publicación abrió un espacio de discusión sobre la importancia de los currículum y cómo pueden determinar las oportunidades laborales.

¿QUÉ HAY EN EL CURRÍCULUM DE BILL GATES?

Bill Gates subió en su cuenta de LinkedIn la imagen de su currículum. ¿Sabes cuánto aspiraba a ganar cuando tenía 18 años? El magnate publicó la imagen de un papel amarillento y la tipografía de la máquina de escribir, donde indicaba que su aspiración salarial era nada menos que US$12,000.

Gates cursaba su primer año de universidad, pero ya estaba trabajando en proyectos con varias organizaciones. Sabía lo que valía. En el documento menciona también los cursos que estaba realizando en Harvard (Estructura de los sistemas operativos y Gráficos en ordenador), en los que fue calificado con “Matrícula de honor”.

En su currículum que no tenía exigencias respecto del lugar para trabajar y que el monto del sueldo era a tratar. También aclaraba que estaba trabajando con Paul Allen, con quien fundaría Microsoft en Albuquerque, Nuevo México, en 1975. Sin duda a su corta edad, tenía grandes habilidades.

La publicación cuenta con más de 100,000 «Me gusta» y más de 3,000 comentarios, en los que miles de personas mencionan las grandes habilidades que ya poseía el cofundador de Microsoft cuando tan solo tenía 18 años.

Currículum vitae de Bill Gates cuando tenía 18 años (Foto: Bill Gates. / LinkedIn)

Datos personales

En su hoja de vida, Gates detalla dato personales como el peso, la altura o las personas a cargo; algo que ha sorprendido mucho a los usuarios de la red. Medía 1,78 metros y pesa solo 59 kilos.

Indicaba, además, que vivía con sus padres cuando no estaba en Harvard. Residía en una moderna casa de mediados de siglo en el barrio de Laurelhurst, junto al lago de Seattle. En 2020 se vendió por US$2.6 millones.

¿POR QUÉ BILL GATES NO ES PARTIDARIO DE BITCOIN?

Bill Gates ha expresado en otras oportunidades que Bitcoin no va con él, lo que le ha valido enfrentamientos con Elon Musk, el hombre más rico del mundo. En una entrevista dada en febrero a Bloomberg, el multimillonario de Microsoft expresó su preocupación porque la gente común y corriente se vea arrastrada por el frenesí del Bitcoin.

“Creo que la gente se deja llevar por estas modas, y puede que no tengan tanto dinero, así que no soy partidario del Bitcoin, y mi pensamiento general es que, si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, señaló. Bueno, al parecer, no se equivocó. Hace unos días la stablecoin TerraUSD colapsó y arrastró a otras monedas como digitales como Bitcoin y Ethereum.