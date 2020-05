Se le ha dado por muerto más de una vez, considerado tan solo como una burbuja, ha sido vilipendiado, y comparado con veneno para ratas por uno de los inversores más famosos del mundo.

Sin embargo, el bitcoin está protagonizando una vez más un repunte que recuerda los días de gloria de la moneda y los evangelistas depositan sus esperanzas en un evento técnico como el nuevo catalizador.

Los verdaderos creyentes dicen que las ganancias están impulsadas por la próxima reducción a la mitad del bitcoin, cuando las recompensas que reciben los mineros por procesar las transacciones se reducen a la mitad el 12 de mayo.

Internet está plagado de relojes que segundo a segundo llevan la cuenta atrás, y la fiebre incluso está estimulando un aumento en la contratación de empresas de cifrado en todo el mundo. El bitcoin se ha recuperado a cerca de US$ 9,000 en anticipación frente a unos US$ 6,000 hace solo un mes, ganando más de US$ 1,300 millones en valor.

“Las narrativas en el mundo de la cadena de bloque actúan como la fuerza en Star Wars: se mueven y dan forma al mercado de forma misteriosa”, dijo George McDonaugh , cofundador de la firma de inversión en cripto y cadena de bloques KR1. “Es lógico que uno pueda emocionarse un poco por lo que está por venir”.

Las reducciones a la mitad de bitcoin, que ralentizan la velocidad a la que se crean nuevos tokens, ocurren una vez cada cuatro años más o menos. El tercer evento de este tipo está previsto que ocurra la próxima semana. Los escépticos argumentan que los precios de las criptomonedas son notoriamente volátiles y, a menudo, difíciles de explicar, y postulan que cualquier apreciación debe contabilizarse antes de tiempo. Pero los fanáticos de las criptomonedas citan precedentes históricos.

El bitcoin ha atravesado dos procesos de reducción de la producción a la mitad, tras los que su precio se disparó después. El mayor token del mundo aumentó desde unos US$12 a más de US$1.000 en el año posterior a su recorte de producción en 2012, y avanzó aproximadamente un 1.000% a raíz de la reducción a la mitad de 2016, aunque esa reducción se produjo en un momento en que la moneda estaba ganando un mayor reconocimiento general.

La fiebre en torno a las monedas digitales lo llevó a cerca de US$ 20,000 el año siguiente antes de estrellarse, y la moneda todavía cotiza alrededor de un 50% por debajo de los máximos históricos de 2017.

Pero históricamente el bitcoin ha tocado fondo 459 días antes de la reducción a la mitad, subió antes del evento y se disparó posteriormente, según un análisis de Pantera Capital. El repunte posterior a los eventos de reducción a la mitad han promediado 446 días: si la historia se repite, el bitcoin podría alcanzar su punto máximo alrededor de agosto del 2021.

El crecimiento de la billetera también se ha disparado, aumentando un 2% en abril, el mayor aumento mensual desde al menos noviembre. Para Nicholas Colas de DataTrek Research, hay dos posibles explicaciones: los jugadores aburridos y confinados están llegando a las criptomonedas en medio del encierro por el coronavirus, mientras que muchos también están entusiasmados con la reducción a la mitad del bitcoin, escribió en un comentario reciente.

Sin duda, muchos fanáticos de las criptomonedas también señalan un estímulo fiscal y monetario sin precedentes por los bancos centrales de todo el mundo como un catalizador de los precios. Sea cual sea la razón, la reciente fiebre alcista ha dado paso al regreso de objetivos de precios altísimos.

Raoul Pal , de Global Macro Investor, proyecta que el bitcoin podría alcanzar US$ 1 millón en los próximos tres a cinco años. Aunque la reducción a la mitad no es el factor clave detrás de su predicción, podría ser un acelerador potencial.

“Ya es el activo de mejor desempeño en toda la historia de la que se tienen datos”, escribió Pal en una presentación reciente. “Nació de la crisis financiera para exactamente lo que está por venir en esta crisis. Esto es literalmente para lo que se inventó bitcoin”.