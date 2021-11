Las advertencias de burbujas están sonando con más fuerza después de que una semana de bombas “dovish” de bancos centrales alimentara las condiciones financieras más fáciles en casi cuatro décadas.

Rick Rieder , de BlackRock Inc., y Mohamed El-Erian , de Allianz SE, son algunos de los expertos que advierten que los riesgos sistémicos solo se multiplicarán, a menos que los funcionarios monetarios tomen medidas más decisivas para reducir los estímulos pandémicos extraordinarios.

Si bien los responsables de la política monetaria son muy conscientes de los peligros en la era del dinero fácil, sus posturas acomodaticias están fomentando flujos cada vez mayores hacia los mercados más riesgosos.

La industria de las criptomonedas acaba de superar los US$ 3 billones, el mayor fondo negociado en bolsa de bonos de grado especulativo está en auge tras recibir la mayor cantidad de dinero desde marzo, y los principales índices bursátiles están cerca de niveles históricos.

No es de extrañar que un indicador de activos cruzados muestre que el clima de inversión fácil en Estados Unidos es para los libros de historia.

La atracón de riesgo está intensificando las preocupaciones sobre la espuma del mercado y los laxos órganos de control de los bancos centrales. El mayor del mundo, la Reserva Federal, apuntó la semana pasada a un retraso en los aumentos de las tasas de interés hasta que el mercado laboral esté en mejor forma, después de anunciar una reducción ampliamente esperada de las compras de activos.

“El riesgo es que se están creando precios sobrecalentados”, dijo el viernes a Bloomberg TV Rieder , director de inversiones de renta fija global de BlackRock. “El riesgo para el sistema es que tienes demasiada liquidez en el sistema, lo que genera un exceso”.

La semana pasada, el Banco de Inglaterra sorprendió a los mercados con su decisión de no subir las tasas. Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rechazó las apuestas sobre un aumento de tasas en el 2022.

Ante las presiones de la oferta que amenazan el crecimiento, los bancos centrales corren el riesgo de actuar demasiado rápido y hacer descarrilar la recuperación o de ser demasiado lentos y dejar que la inflación se salga de control. Por ello, los funcionarios están adoptando un enfoque mesurado, a pesar de que algunos inversionistas presionan para que se ponga fin de forma más decisiva al estímulo pandémico.

“No me queda claro por qué hay que seguir aplicando una política monetaria de forma tan brusca”, dijo el viernes El-Erian , columnista de opinión de Bloomberg, en Bloomberg TV. “La economía está bien. Pero el daño colateral que está creando, las consecuencias no deseadas que resultan, se están extendiendo. Esta es una Fed que va a esperar y me temo que se quedará atrás y corremos el riesgo de cometer un error de política bastante grande”.

Catherine Mann , una de las responsables de la política monetaria del Banco de Inglaterra que votó a favor de mantener las tasas, puso una nota de cautela en las minutas de la reunión. Se consideró que la execonomista de Citigroup Inc. instó a fin pronto a las compras de activos, al decir que estaban impulsando un “nivel elevado de precios de activos de riesgo”.

Puede que los inversionistas estén duplicando el riesgo, pero al menos están construyendo un colchón de protección.

Según la última encuesta mensual de administradores de fondos de Bank of America Corp., las asignaciones de efectivo aumentaron a una sobreponderación neta del 27%, la más alta desde julio del 2020, mientras que los operadores institucionales se están cubriendo en el mercado de derivados bursátiles. Y con las ganancias de las empresas superando las expectativas, hay buenas razones para los repuntes de la deuda y la renta variable en Estados Unidos y Europa.

Al mismo tiempo, aunque los responsables de la política monetaria han tardado en cerrar el grifo de liquidez, al menos están comenzando, dijo Rieder.

“¿Podrían hacerlo un poco más rápido? Sí, eso creo”, señaló. “Pero al menos la puerta está abierta y nos estamos moviendo en la dirección correcta”.

Kristina Hooper se encuentra entre los que restan importancia a un escenario de caída del mercado por una moderación del crecimiento y un endurecimiento de la política monetaria, aunque ve un límite en el rally de las acciones de riesgo como las cíclicas y las de pequeña capitalización.

“Estamos en una transición hacia una economía más normal”, dijo Hooper a Bloomberg Radio. “Para mí, ese es el tema para 2022. Y eso sugiere que veremos un crecimiento moderado y que las acciones defensivas y de gran capitalización tendrán un mejor desempeño”.