Los precios del petróleo fluctuaban el lunes debido a que el impacto positivo de los recortes al bombeo global, acordados por grandes productores, fueron contrarrestados por preocupaciones de que no serán suficientes para reducir el exceso de oferta, en medio de una caída de la demanda por la pandemia del coronavirus.

Luego de cuatro días de negociaciones, el grupo OPEP+ de productores petroleros, integrado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros países, acordó reducir su bombeo en 9.7 millones de barriles por día (bpd) en mayo y junio, lo que representa cerca de un 10% del suministro global.

Los futuros del crudo Brent subían 14 centavos, o un 0.4%, a US$ 31.62 por barril a las 1108 GMT, recortando ganancias desde un máximo de US$ 33.99 en la apertura. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaban 37 centavos a US$ 23.13, luego de alcanzar los US$ 24.74.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el acuerdo de recortes al bombeo, afirmando que salvaría empleos en la industria de la energía de su país.

Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se ofrecieron a realizar recortes más profundos que los acordados, lo que reduciría efectivamente la producción de OPEP+ en 12.5 millones de bpd respecto a los niveles actuales, dijo el ministro de Energía saudí.

Analistas expresaron dudas sobre la probabilidad de que los productores cumplan con los recortes. Incluso si se apegan por completo a la medida, las preocupaciones sobre la debilidad de la demanda limitaban el avance de los precios.

El consumo mundial de combustible ha caído cerca de un 30% debido a la pandemia del COVID-19, que ha matado a más de 100,000 personas a nivel mundial y ha mantenido a países completos en cuarentena.

El acuerdo se retrasó desde el jueves, luego de que México rechazó los recortes que se le pidieron. El grupo OPEP+ se reunió el domingo, lo que resultó en un recorte cuatro veces mayor que la previa reducción récord pactada en 2008.

OPEP+ también ha dicho que quiere que productores externos al grupo, como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Noruega, reduzcan otros 5 millones de bpd. Canadá ha indicado su voluntad de reducir el bombeo y Noruega dijo que lo decidiría “en el futuro próximo”.

Estados Unidos, donde las leyes antimonopolios hacen difícil actuar a la par de grupos como la OPEP, ha dicho que los bajos precios implican que su producción ya ha caído en 2 millones de bpd este año sin planificar recortes.