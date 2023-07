Esto, a pesar de que el 2022 fue un año difícil para los mercados de renta variable, ya que los bancos centrales de todo el mundo subieron sus tipos de interés en respuesta al aumento de la inflación. Así, la Reserva Federal (Fed) empezó la subida de su tasa en marzo del año pasado, mientras que el Banco Central de Perú (BCR) lo hizo desde agosto del año previo.

A nivel local la estabilidad de las tasas de interés de referencia -en el nivel de 7.75% desde enero de este año y mantenida en la última de reunión del BCR de esta semana- y los sólidos resultados corporativos respaldaron los fundamentos del mercado actuales, aún cuando se mantienen expectativas negativas entorno al desarrollo del fenómeno de El Niño.

Consideraciones para invertir

Óscar Corpancho, gerente de renta variable de Prima AFP, sostiene que la BVL se ha desempañado relativamente bien durante el primer semestre del año. No obstante, si se le compara con otras bolsas su desenvolvimiento no habría sido necesariamente el mejor.

“Algunas plazas bursátiles globales como las de Japón, EE.UU. o Europa han tenido un mejor desempeño que la bolsa limeña. Además, se debe tener en cuenta que al analizar a la BVL, lo que se debe hacer es observar, caso por caso, los resultados individuales de cada empresa. Por ejemplo, en el caso de Enel Distribución, su alto retorno se debe a que una empresa china está en proceso de adquirirla, por lo que las expectativas positivas de esta venta favorecen sus retornos”, refiere.

Añade que “para invertir en las empresas peruanas, los inversionistas deben conocer, más allá de las rentabilidades históricas, la estructura de la organización”.

“Es decir, ventajas competitivas, barreras de entrada y poder de mercado, etcétera. Además, al ser la BVL una bolsa mayoritariamente minera, se debe evaluar el ciclo de inversión ya que este factor influye mucho en la rentabilidad que las empresas puedan mostrar. No debemos olvidar que la inversión privada aún no se dinamiza, al igual que la inversión pública”, menciona.

Si una persona quiere invertir en renta variable peruana, más allá de mirar a la bolsa a través de un índice, lo que debe hacer es comenzar a mirar a las empresas que listan -una por una-, recomienda, pues “la diversidad de acciones que existen en la BVL no es tan grande, lo que permite que las personas tomen una compañía y la analicen como si fuera su propio negocio”.

Otro indicador que se debe observar es el nivel de precios en los que se encuentran las acciones. Esto, porque hoy en día las acciones peruanas están subvaloradas por causa de la prima de riesgo país que aún no se recupera, indica.

Consultado sobre la visión que deberían tener los inversionistas frente a comprar o no una acción de alguna empresa listada, Corpancho indicó que la postura que recomienda es ser conservador en un horizonte temporal de 12, 18 o 24 meses como mínimo.

La mirada al segundo semestre

En cuanto a lo que espera de cara a este segundo semestre, el economista continúa pensando en que habrán acciones en el sector consumo que darán resultadospositivos. Esto, debido a que, hace tiempo, dichas empresas están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, están ganando mayor participación de mercado, sobre todo, en el canal tradicional.

“No soy igual de optimista en el caso de las empresas financieras/bancarias. La razón es que el crecimiento actual en el Perú no es boyante, y necesitamos tener cierto nivel de aceleración para que el crecimeinto de los créditos sea sano -que no hayan pérdidas ni una alta morosidad-. Por ello, no considero que el sector financiero tenga una expansión de múltiplos importante, salvo que veamos cambios económicos sustantivos en el país”, acota el ejecutivo.

Con respecto a la minería, Corpancho asevera que en ese sector se debe evaluar caso por caso a cada una de las empresas. “Las mineras que estén más expuestas al cobre es muy probable que tengan mejores resultados en lo que queda del año. Esto se debe a que actualmente el cobre no ha tenido un proceso de inversión importante en el mundo”, refiere.

