El decano Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)- Consejo Departamental de Lima, Roque Benavides, respondió recientemente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el trazo planteado sobre la Carretera Central, que pasa por La Chutana.

“Creemos que la reserva paisajística Nor Yauyos debe ser protegida. Construirse una alternativa a lo que se ha planteado inicialmente ‘baipaseando’ la reserva paisajística o incluyendo túneles y viaductos, o sea carreteras elevadas, que no afecten el aspecto paisajista y por lo tanto hay alternativas técnicas a ello. Si la ministra nos quisiera escuchar por supuesto estaremos a disposición para explicarle nuestras alternativas”, declaró.

Como se recuerda, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, mencionó que la propuesta de la Carretera Central por parte del CIP-Lima no existe y no sería viable, por lo que no obtendría autorizaciones debido a que pasa por la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas y su zona de amortiguamiento.

En este contexto, el ingeniero CIP Luis Vera, destacó que el proyecto presentado por el Gobierno Regional de Junín fue descartado por la misma empresa extranjera que está a cargo de la ejecución de la nueva vía: PMO-Francia. A pesar de ello, dicha empresa planea continuar con dicho proyecto, bajo la aprobación de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y Economía, argumentó.

“El CIP-CDLima no tiene nada que oponerse a las decisiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ellos son los dueños absolutos del convenio; pero sí tenemos la obligación moral y profesional de determinar lo que es bueno y malo para nuestro país”, manifestó el presidente de la Comisión de Transportes.

Benavides, por su parte, indicó que, si bien el informe técnico del Gobierno Regional de Lima no ha sido terminado, eso no implica que pueda haber mejores alternativas a la planteada con el llamado “Corredor Verde” de PMO-Francia, que inicia en la carretera Ramiro Prialé.

“Tenemos la actitud más constructiva posible. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de la mejor alternativa que podamos tener para una nueva Carretera Central, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, y que debe servir como ejemplo para otras carreteras”, expresó.

Como se ha mencionado anteriormente, dice el CIP, entre los principales beneficios del trazo del GORE Lima están sus reducidas afectaciones de predios agrícolas, su carencia de problemas geológicos (huaycos y deslizamientos), la generación de nuevos polos de desarrollo, la descongestión de la actual Carretera Central, la descentralización de Lima y su impulso al turismo.