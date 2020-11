En el Perú, Lemontech, empresa de software para abogados, registra un crecimiento promedio anual de 250%. Desde el inicio de la cuarentena, ha crecido un 120% adicional. En la región, donde la compañía tiene presencia en 18 países, el aumento llega a 350%. “El mundo legal necesita tecnología para poder sobrevivir todo lo que está pasando y mantenerse competitivo frente a sus pares”, explica Ariel Puga, country manager de Lemontech.

Lemontech cuenta con dos sistemas para simplificar el control de gestión para tomar decisiones estratégicas, y para seguir y reducir el tiempo de gestión de procesos judiciales en tiempo real.

Perú es el segundo mercado más importante de Lemontech, tanto en facturación como en número de clientes, después de Chile, donde está la matriz. La proyección para el próximo año es crecer 500% sobre el total de la facturación de hoy.

Mercado legaltech

El mercado de legaltech en el Perú está más atrasado que otros países de la región. Según Puga, esto se debe al miedo de los abogados a hacer las cosas de forma diferente y a la falta de instancias colectivas que impulsaran el avance de la industria. Sin embargo, precisa que hoy Perú es el país que más rápido crece en el desarrollo de iniciativas de legaltech.

“A mí me ha tocado atender durante años clientes en varios países de la región y no he visto otro país con más hambre de los abogados por crecer y desarrollarse tecnológicamente que el Perú”, asegura Puga.

Este cambio se debe, en gran parte, debido a la expansión del COVID-19. “La pandemia demostró que las cosas que creíamos que eran todavía muy lejanas realmente no lo eran —como las audiencias judiciales virtuales— y nos vimos forzados a cambiar”, dice el ejecutivo.