Los metales básicos subían este martes ante el mejor ánimo del mercado por una ralentización de nuevos casos de coronavirus en China y luego de que Wall Street cerrara la sesión de la víspera en máximos récord.

A las 0718 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0.9% a US$ 5,719 la tonelada. El níquel trepaba un 2.3% a US$ 13,185 la tonelada, el zinc avanzaba un 1% a US$ 2,155 la tonelada y el aluminio subía un 0.6% a US$ 1,712 la tonelada.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en niveles récord el lunes, en una sesión en la que los trabajadores en China volvieron lentamente a sus funciones tras los feriados por el Año Nuevo Lunar alargados por el brote de coronavirus.

Se apreció un mejor ánimo en los mercados, indicó una fuente de la industria a Reuters, dado que el martes también subieron las plazas chinas.

La cifra de muertos por la epidemia de coronavirus en China continental superó el martes los 1,000. Sin embargo, la cifra de nuevos casos confirmados disminuyó.