El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.2% a US$ 9,185 la tonelada, luego de trepar a su nivel más alto en seis semanas, siguiendo la tendencia de las dos sesiones previas, donde alcanzó los US$ 9,009 la tonelada el miércoles y los US$ 8,901.5 el martes.

El metal rojo se recupera luego de iniciar la semana con una caída de un 0.7% la tonelada el lunes.

El repunte en los precios del cobre, según precisan los expertos, se da en el marco del aumento de la demanda de China.

En tanto, el aluminio tocó máximos desde mayo de 2018 el jueves porque se teme que China, el principal productor del insumo, reduzca aún más su extracción para disminuir las emisiones contaminantes, mientras que un dólar más bajo aumentaba el atractivo de los metales.

A las 10:50 (GMT), el aluminio a tres meses en la LME ganaba un 1.1% a US$ 2,349 la tonelada luego de subir más temprano a US$ 2,356.50, máximo de casi tres años.

Los precios en Shanghái llegaron a un pico de 10 años de 18.360 yuanes (US$ 2,810.13) la tonelada.

“La historia de China (la descarbonización) es, por supuesto, un gran problema para el mercado”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

Los esfuerzos de China por reducir su uso del carbón han suscitado preocupaciones sobre la menor producción de aluminio en el país, que es impulsada por contaminantes centrales eléctricas de carbón.

Las autoridades chinas en Mongolia Interior ordenaron el cierre de algunas plantas para cumplir con sus objetivos de consumo de energía para el primer trimestre.

El mes pasado, las autoridades de la región dijeron que dejarían de aprobar nuevos proyectos para la fundición de aluminio.

Las materias primas eran respaldadas por el descenso del dólar, que cayó a un mínimo de cuatro semanas, lo que abarata activos cotizados en dólares para tenedores de otras monedas.