El cobre subió el jueves, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos indicó que podría pausar las alzas de las tasas de interés, pero las ganancias fueron contenidas por el alza del dólar y la preocupación de los inversores por la demanda de China, principal consumidor mundial de metales.

A las 1615 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó un 0.4%, a US$ 8,501 la tonelada, rompiendo dos sesiones de pérdidas.

El cobre recortó las ganancias en la tarde europea y otros metales profundizaron las pérdidas a medida que se fortalecía el índice dólar después de que el Banco Central Europeo redujera su ritmo de aumento de tasas.

Un dólar más fuerte hace que las materias primas cotizadas en la moneda estadounidense sean más caros para los compradores que utilizan otras divisas.

El cobre se ha desplomado un 10% desde que tocó un máximo de siete meses en enero, lastrado por la deslucida demanda en China y las preocupaciones sobre la salud de la economía mundial.

La Fed abrió el miércoles la puerta a una pausa en su agresivo ciclo de endurecimiento tras subir las tasas en un cuarto de punto porcentual.

“Las materias primas se han animado un poco con los comentarios de la Fed, pero todo parece bastante apagado”, dijo el consultor independiente Robin Bhar. “Sigue habiendo muchas preocupaciones: cuándo llegará la recesión, cuán profunda y cuánto durará, y la historia de China parece decepcionar y desvanecerse con el tiempo”.

La actividad fabril china se contrajo de manera inesperada en abril, debido a la caída de los pedidos y a una escasa demanda interna que lastraron al extenso sector manufacturero, que utiliza una gran cantidad de metales.

Los analistas de Citi se mostraron pesimistas respecto al cobre y rebajaron su previsión de precios de 0 a 3 meses a US$ 8,000 la tonelada, frente a los 8,500 anteriores.

En otros metales básicos, el níquel en la LME perdió un 2.8%, a US$ 24,040 la tonelada, tras tocar una máximo intradía de US$ 25,220; el aluminio bajó un 1,1%, a 2.295,50 dólares; el zinc cedió un 0.1%, a US$ 2,627; el plomo restó un 1.3%, a US$ 2,104; y el estaño se derrumbó un 3.9%, a US$ 25,730.

