A medida que el crecimiento de China se desaceleró y el gasto de capital de los mineras alcanzó su punto máximo, las cosas volvieron a pisar tierra. La industria ha expiado sus pecados limpiando sus balances y devolviendo sumas récord a los accionistas. Años de disciplina, un aumento en los precios de las materias primas y la perspectiva de una explosión en la demanda de metales “verdes” hacen que los jefes mineros vuelvan a soñar con acuerdos de fantasía.

Para las empresas hambrientas de crecimiento, los altos costos y riesgos de desarrollar nuevos proyectos y las valoraciones relativamente bajas para las empresas del sector significan que comprar parece más atractivo que cavar. El año pasado, cuando los acuerdos se desplomaron en otros sectores, los líderes mineros se dieron la mano a un ritmo que no se había visto en una década.

Ahora las cosas han llegado a un punto álgido. El 26 de abril, Teck Resources anunció que eliminaría la votación de los accionistas sobre sus horas de reestructuración antes de la junta de accionistas prevista. La propuesta, que se anunció en febrero, habría dividido a la minera canadiense en dos, escindiendo las operaciones siderúrgicas y de carbón de la empresa y dejando atrás sus negocios de cobre y zinc.

Glencore, un gigante de las materias primas con sede en Suiza, echó por tierra la visión de Teck con una propuesta no solicitada de fusionar las empresas y deshacerse de su negocio de carbón fusionado. Después de semanas de que ambas partes cortejaran a los accionistas de la empresa canadiense, Teck cedió, posiblemente porque muchos de ellos ahora están convencidos de que vender la empresa es lo mejor para ellos.

Teck dice que va a volver a la mesa de dibujo para conjurar una “separación más simple y directa”. Eso podría no ser suficiente. Un Glencore envalentonado puede mejorar su oferta en los próximos días para capturar la inquietud de los accionistas por el fallo estratégico de la administración de Teck. Si no es así, no hay escasez de compradores potenciales esperando entre bastidores.

Sin embargo, cualquier transacción sería mucho más pequeña que las más grandes realizadas durante el ciclo anterior. Los fantasmas de tratos pasados aún podrían empañar la disposición de los jefes de hoy, que la última vez eran meros gerentes de nivel medio superior, de desprenderse de sus reservas de efectivo en acuerdos más importantes.

Valorar las empresas mineras es tan difícil como predecir el precio futuro de las materias primas que producen, y pagar en exceso puede significar un desastre. En 2013, las amortizaciones por valor de más de US$ 14,000 millones le costaron el trabajo a Tom Albanese , jefe de Rio Tinto, tras la compra inoportuna de Alcan, un productor de aluminio canadiense, por parte de la empresa por US$ 38,000 millones en 2007 y un acuerdo fallido por minas de carbón en mozambique.

El ‘superciclo’ pasado puede estar lleno de advertencias, pero lo que enfrentan los líderes mineros hoy es diferente. Mientras que China devoró montones de carbón y mineral de hierro, esta vez el cobre y otros metales no ferrosos ocuparán un lugar clave. Los alcistas argumentan que la escasez de excavaciones significa que a medida que la economía de China se reabre y la de Estados Unidos sigue siendo resistente, pronto habrá escasez del metal rojo. De cara al futuro, algunos son aún más optimistas.

Según los analistas del banco Goldman Sachs, el apetito de las industrias “verdes” por el cobre, por ejemplo, a partir del aumento de las ventas de vehículos eléctricos, proporcionará casi la mitad de la demanda adicional esta década. No es de extrañar que las empresas mineras no puedan obtener suficiente. En diciembre, Rio Tinto se hizo con la mitad de Turquoise Hill que aún no poseía por US$ 3,100 millones, lo que le otorga una participación mayoritaria en Oyu Tolgoi, una gran mina de cobre en Mongolia.

A principios de este mes, los accionistas de Oz Minerals, una minera australiana, aprobaron una adquisición por parte de BHP por US$ 6,400 millones. Una adquisición propuesta de Newcrest por parte de Newmont por casi US$ 20,000 millones impulsaría la producción de cobre para la minera de oro más grande del mundo.

A veces, el problema es lograr que los accionistas se den cuenta de las minas que una empresa ya posee. Una empresa que se posiciona como un “canal exclusivo” de metales verdes, que en jerga corporativa significa centrarse en una sola cosa, es cada vez más atractiva para los inversores. Esta es una razón importante detrás del plan de Glencore para crear “GlenTeck” a partir de los negocios de metales de las dos empresas. Vale, un gigante minero brasileño que obtiene la mayor parte de su dinero del mineral de hierro, también está considerando separar su negocio de metales básicos.

Deshacerse de los activos más sucios, como el carbón térmico, se vuelve más convincente a medida que los inversores institucionales sopesan el impacto ambiental de sus carteras. Anglo American se deshizo de su negocio de carbón térmico en Sudáfrica en 2021; Thungela, la nueva empresa, ha visto cómo el precio de sus acciones se ha más que cuadruplicado desde su cotización en Johannesburgo.

Los líderes mineros están acostumbrados a regatear con los gobiernos sobre las ganancias de sus minas, pero deberían esperar que el creciente proteccionismo choque con sus ambiciones de negociar. Las presiones geopolíticas sobre las transacciones mineras más grandes no son nada nuevo. En 2008, Chinalco, una empresa minera estatal china, lanzó un “ataque sorpresa” sobre las acciones de Rio Tinto en un intento de interrumpir su posible vínculo con BHP (el acuerdo habría creado un proveedor de mineral de hierro incómodamente poderoso para el país).

En 2010, las autoridades canadienses demostraron su fuerza utilizando la Ley de Inversiones de Canadá para bloquear la oferta de US$ 39,000 millones de BHP para adquirir Potash, un productor del mineral fertilizante del mismo nombre. Enfrentar facciones tanto dentro como fuera del registro de accionistas de Teck que desean mantener la empresa en manos canadienses será un desafío para cualquier adquisición.

A medida que se difumina cada vez más la línea entre los intereses económicos y los de seguridad nacional, los países han reforzado sus regímenes de selección de inversiones, centrándose cada vez más en los minerales críticos para la transición energética.

Un esfuerzo relacionado para rediseñar las cadenas de suministro a través de enormes iniciativas de política industrial, como la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos, también está creando demanda de materias primas y generará sus propios acuerdos. Una forma de ver el próximo auge de las fusiones mineras es como la primera ola de acuerdos de transición verde. Otra es ver una industria adicta a los acuerdos liberada después de una década de inacción. De cualquier manera, el pistoletazo de salida ha sido disparado.

