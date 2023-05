Los precios del cobre en Londres cotizaban estables el miércoles, mientras los inversores esperaban la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés y sopesaban el aumento de los inventarios con las expectativas de un mercado ajustado a largo plazo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba sin cambios en US$ 8,513 la tonelada a las 09:58 GMT, tras haber tocado el martes un máximo de una semana de US$ 8,770.15.

“El mercado se ha visto atrapado por el nerviosismo general respecto a las perspectivas económicas globales, la crisis bancaria regional de Estados Unidos y los signos de interrogación respecto a cómo (el presidente de la Fed, Jerome) Powell gestionará el mensaje de hoy del FOMC”, dijo el estratega de Saxo Bank Ole Hansen, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto del banco central.

El mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés el miércoles y tal vez señale una pausa en su ciclo de ajuste de 14 meses.

Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME aumentaron en 950 toneladas, a 65,875 toneladas, alcanzando su nivel más alto en casi cuatro meses.

En el plano técnico, sin embargo, el cobre se mantenía muy por encima del promedio móvil de 200 días de US$ 8,325 la tonelada.

Los mercados de materias primas se vieron presionados el miércoles por la preocupación sobre la destrucción de la demanda a causa de una política monetaria más restrictiva, dijo el analista de WisdomTree Nitesh Shah, con los precios del petróleo desplomándose un 2.7%.

El mercado del cobre, sin embargo, sigue ajustado a largo plazo, añadió. El Grupo Internacional de Estudios del Cobre declaró la semana pasada que se espera que el mercado sea deficitario este año debido a la mejora de la demanda china. Anteriormente se preveía un superávit.

Entre otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0.8% a US$ 2.347.5 la tonelada, el zinc subía un 0.6% a US$ 2,626, el plomo caía un 1% a US$ 2,151, el estaño ganaba un 0.6% a US$ 26,660 y el níquel sumaba un 0.2% a US$ 25,010, tras tocar su máximo en dos semanas de US$ 25,420.

Con información de Reuters

