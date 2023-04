La producción de este año está en línea con los pronósticos, mientras la empresa se enfrenta a restricciones de agua y una menor calidad del mineral, dijo el martes el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo , en una entrevista desde sus oficinas en Santiago.

La producción de Anglo en Chile —que se centra en la mina Los Bronces y una participación en la iniciativa de Collahuasi— se dirige a alcanzar el pronóstico de la compañía de entre 530,000 y 580,000 toneladas métricas, dijo Hidalgo.

La aprobación tarde el lunes por parte de los ministros chilenos de una renovación de más de US$ 3,000 millones en Los Bronces da un gran impulso a la producción de Anglo.

“Los Bronces y Collahuasi tienen el potencial de volver a las altas cifras de producción pasada, y estamos trabajando para eso. Tenemos muy buen potencial de crecimiento para ambos activos”, dijo Hidalgo el martes. “Será un par de años de bajas leyes, que tiene que ver con desarrollos de la mina, con la naturaleza de los yacimientos”.

Las dificultades de producción de Anglo son parte de una tendencia en Chile. La nación con mayor producción mundial ha experimentado un estancamiento de la producción a medida que las leyes minerales se deterioran y una prolongada sequía exacerba las limitaciones de agua. Los estrictos permisos son otro obstáculo, mientras que algunas empresas han retrasado las inversiones para ver cómo funcionan los esfuerzos para aumentar los impuestos.

Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile.

No obstante, los ajustados suministros globales y la perspectiva de una creciente demanda en medio del alejamiento de los combustibles fósiles han mantenido los precios altos. Hidalgo , al igual que otros en el sector, es optimista sobre hacia dónde se dirigirá el cobre desde aquí. “En un mundo de descarbonización, en el largo plazo, vemos una brecha importante entre demanda y supply, y eso en algún momento va a materializarse en mejores precios”.

Hidalgo aplaudió la voluntad del Gobierno chileno de discutir modificaciones a su proyecto de ley de royalty del cobre, que se someterá a votación en el Senado esta semana. Además de las tasas tributarias propuestas, también está muy atento a los factores de estabilidad, con la esperanza de algo similar a las garantías actuales.

“Hoy, nuestro compromiso por el portafolio de proyectos por US$ 10,000 millones se mantiene”, dijo. Eso incluye US$ 6,500 millones para Los Bronces y Collahuasi, US$ 1,800 millones para agua y, el resto, para iniciativas relacionadas con el cambio climático.

En busca de oportunidades... como Teck

Anglo American Plc también está siguiendo de cerca la renovación de los acuerdos de cobre para ver si podría participar y cuándo, dijo Hidalgo, sin descartar una oferta por los activos de Teck Resources Ltd.

“El interés está en buscar alternativas, puede ser Teck o puede ser otra”, dijo hoy el presidente ejecutivo de Anglo Chile, en una entrevista en Santiago. “Mientras las condiciones sean las correctas, ya sea para una transacción de M&A u otro”.

Las grandes empresas mineras que asisten a una conferencia en la capital chilena esta semana están buscando activos a medida que los nuevos depósitos se vuelven más caros y difíciles de desarrollar, y la demanda se acelera en la transición hacia energías limpias.

Algunas están evaluando posibles ofertas por el negocio de metales básicos de Teck si la minera canadiense logra escindir con éxito sus activos de carbón y rechaza una propuesta de adquisición de US$ 23,000 millones de parte de Glencore Plc, según personas familiarizadas con las discusiones.

En declaraciones a la prensa en Santiago el martes, el presidente del Grupo BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, dijo que las fusiones y adquisiciones son solo una de varias palancas de crecimiento para el gigante minero con sede en Melbourne.

“Siempre estamos estudiando diferentes activos”, dijo Udd , cuando se le preguntó sobre cualquier interés en Teck. “En este punto, nuestro enfoque está en productos básicos de cobre en general, pero nada que me gustaría comentar en este momento sobre Teck”.

