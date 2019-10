Los precios del cobre caían este miércoles tras datos que mostraron que la producción de manufacturas se contrajo en Estados Unidos y Europa, lo que sugiere que la demanda por metales de uso industrial seguirá siendo débil.

En este panorama, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.3% a US$ 5,669.50 la tonelada a las 1059 GMT y se dirigía hacia su menor nivel de dos años de US$ 5,518 del 3 de septiembre.

El precio del metal empleado en electricidad y construcción ha bajado más de un 20% desde junio del año pasado, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, inició una disputa comercial con China que sacudió a los mercados globales y puso en riesgo la producción económica global.

“El ánimo negativo se ha visto intensificado por los datos reales subyacentes, lo que hace que el panorama sea más negativo aún”, dijo Kash Kamal, analista de la firma BMO Capital Markets.

Aún así, Kamal consideró que los enormes gastos en infraestructura de China –el mayor consumidor mundial de metales– apoyarían los precios del cobre, que según sus estimaciones promediarían cerca de US$ 5,950 por tonelada entre octubre y diciembre.

La actividad de manufacturas de Estados Unidos cayó en setiembre a su ritmo más acelerado en más de una década, mientras que la producción fabril de la zona euro sufrió su peor baja en casi siete años, según mostraron datos el lunes.

En China, la contracción de la actividad fabril fue menos aguda en septiembre, pero analistas dicen que la mejoría será de corto plazo.

Entre otros metales básicos, el níquel subía 1.7% a US$ 17,515 la tonelada; el aluminio perdía 1% a US$ 1,722; el zinc caía 1.3% a US$ 2,275; el plomo cedía 0.3% a US$ 2,089; y el estaño sumaba 1.4% a US$ 16,470 la tonelada.