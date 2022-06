Los precios del cobre caían el jueves a un mínimo de 16 meses debido a que la rápida subida de las tasas de interés y los débiles datos económicos avivaban el temor a una desaceleración mundial que reduzca la demanda de metales.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1.9% a US$ 8,603 la tonelada a las 1016 GMT, después de haber tocado los US$ 8,564.50, un mínimo no visto desde febrero de 2021.

Los precios han bajado más de un 20% desde un máximo histórico de US$ 10,845 en marzo.

“Estamos viendo una venta cíclica de base amplia”, dijo el analista de WisdomTree Nitesh Shah. “No se trata sólo del cobre, ni de los metales industriales, sino también de los mercados de renta variable”.

Shah dijo que los aumentos agresivos de las tasas de interés podrían empujar al cobre aún más a la baja, pero espera que los precios sean significativamente más altos en cinco años debido a la creciente demanda del metal a medida que el mundo hace la transición de los combustibles fósiles a la electrificación.

Los bancos centrales están subiendo fuertemente las tasas de interés para frenar la creciente inflación, lo que a su vez frenará el crecimiento económico.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que está comprometido a controlar la inflación incluso a riesgo de una recesión económica.

El crecimiento del sector manufacturero se está desacelerando desde Asia hasta Europa, mientras que el creciente riesgo de recesión en Estados Unidos supone una nueva amenaza para la economía mundial.

China continental notificó 135 nuevos casos de coronavirus para el 22 de junio, frente a los 126 del día anterior. Las restricciones aplicadas para frenar la propagación del COVID-19 en China han reducido la demanda de metales.

Entre otros metales industriales, el zinc bajaba un 0.6% a US$ 3,514 la tonelada, el aluminio subía un 0.1% a US$ 2,483 la tonelada, el níquel caía un 0.4% a US$ 24,350, el plomo perdía un 2% a US$ 1,982 y el estaño se hundía un 9.5% a US$ 26,300.

