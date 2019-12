Los precios del cobre subían este lunes ante la expectativa de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulse el crecimiento económico y la demanda de metales, aunque algunos analistas dudaban de que se alcancen nuevos máximos antes de que termine este año.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba 0.73% a US$ 6,174.50 la tonelada a las 1145 GMT, tras finalizar con un descenso de 0.4% el viernes.

El metal “ya casi ha alcanzado un umbral máximo técnico, que se sitúa en el área de los US$ 6,180”, dijo Malcom Freeman, director de Kingdom Futures, en un correo enviado a clientes.

El principal negociador comercial de Estados Unidos elogió la “fase 1” del acuerdo con China, que se espera casi duplique las exportaciones estadounidenses al país asiático en los próximos dos años, aunque Beijing se mantenía cautelosa antes de la firma del pacto.

“El cobre necesita mostrar ciertos niveles que se justifiquen. El acuerdo finalmente se concretó, ahora lo difícil es que de hecho se cumplan”, dijo Ole Hansen, jefa de estrategias de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

“El mercado podría querer adoptar un enfoque de cautela hasta obtener más datos duros que confirmen que las dos partes están cumpliendo con su parte del trato. Potencialmente, el cobre podría volver a presionar su umbral de soporte”, explicó.

El cobre superó la barrera de US$ 6,200 la tonelada por primera vez en siete meses el viernes, antes de cerrar la sesión con una leve caída. Había sumado un 7% en poco menos de una semana en medio de las negociaciones comerciales, preocupaciones por el suministro en el principal productor mundial, Chile, y mejores datos económicos.

La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, estima que el precio del metal promediará US$ 2.6-2.8 por libra en el mediano plazo, según dijo su presidente ejecutivo, citado el domingo por un diario local.

Entre otros metales básicos, el aluminio perdía 0.1% a US$ 1,767 la tonelada; el zinc subía 0.02% a US$ 2,253.50 la tonelada, el níquel ganaba 0.2% a US$ 14,200 la tonelada, el plomo cedía 1% a US$ 1,891 la tonelada y el estaño avanzaba 0.3% a US$ 17,280.